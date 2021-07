Главный итог Sea Breeze-2021: Россия загубила помпезную легенду учений США и НАТО

Завершаются многодневные учения военно-морских сил, авиации и сухопутных войск США и НАТО Sea Breeze-2021 в Черноморском регионе. Заявленные цели маневров не достигнуты: роста сплоченности не наблюдается, одиночные плавания боевых кораблей безуспешны и бессмысленны, повстанцы в Херсонской области не обнаружены, российский Крым неприступен, военные провокации у границ РФ обеспечили "партнерам" только международный позор. И учения Sea Breeze-2021 просто меркнут в сравнении с российскими маневрами стратегического масштаба в Средиземноморье и Тихом океане, которые состоялись практически одновременно.

photo: courtesy of FSB RF

Курсом на Одессу еще спешит "взаимодействовать с союзниками» транспортно-десантное судно Командования морских перевозок ВМС США USNS Yuma с гражданским экипажем на борту. В Черное море также вошел патрульный корабль ВМС Испании Rayo, вооруженный двумя 25-миллиметровыми артустановками и двумя 12-миллиметровыми пулеметами. Однако основные "герои противостояния" – британский эсминец Defender и голландский фрегат Evertsen покинули Черное море еще 4 июля, при этом не рискнули во второй раз приблизиться к российским берегам. Американский ракетный эсминец Ross на учениях практически бездействовал в одесском порту, и запомнился наблюдателям лишь визитом на его борт украинского президента Владимира Зеленского 4 июля, в День военно-морских сил незалежной. Итальянский ракетный фрегат Virginio Fasan безынициативно присутствует в черноморской акватории с 1 июля, и круглосуточно находится под контролем сил и средств Черноморского флота, авиации Южного военного округа, и порой под прицелом ракетоносной Дальней авиации ВКС России. Учиться надо всем.

За несколько дней сложилось впечатление, что основная активность Sea Breeze-2021 локализована на суше в Херсонской области, где многонациональные силы специальных операций отработали различные сценарии ликвидации "незаконных вооруженных формирований". Очевидно, с прицелом на Донбасс, Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию. Участвовали спецподразделения Грузии, Молдовы, Украины и отдельный батальон морской пехоты США. В тыл "противника" группы "специалистов" забрасывали на американских конвертопланах V-22 Osprey, которые якобы позволяют оставаться незамеченными. Западные инструкторы также поделились опытом подводных диверсий. Похоже, 20-летняя бесславная война в Афганистане "партнеров" ничему не научила.

На финальном этапе Sea Breeze-2021 активность американского транспортно-десантного судна Yuma в Черном море выглядит загадочно. Даже если катамаран прибыл для эвакуации батальона морской пехоты США из Херсонской области, вряд ли он идет с пустыми трюмами. Ранее в Минобороны РФ предупреждали, что под прикрытием учений НАТО планирует в очередной раз доставить на Украину современное оружие для войны в Донбассе. Здесь возможны варианты.