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Украинско-американские военные учения Sea Breeze. Архивное фото

Главный итог Sea Breeze-2021: Россия загубила помпезную легенду учений США и НАТО

© photo: Sputnik / Denis Petrov
Колумнисты
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https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210709/252259383/Glavnyy-itog-Sea-Breeze-2021-Rossiya-zagubila-pompeznuyu-legendu-ucheniy-SShA-i-NATO.html

Под контролем Вооруженных сил РФ в Черном море и на территории Украины 10 июля завершаются международные учения Sea Breeze-2021 c участием пяти тысяч военнослужащих, 32 кораблей и 40 самолетов из 32 стран. Пора подводить итоги

Завершаются многодневные учения военно-морских сил, авиации и сухопутных войск США и НАТО Sea Breeze-2021 в Черноморском регионе. Заявленные цели маневров не достигнуты: роста сплоченности не наблюдается, одиночные плавания боевых кораблей безуспешны и бессмысленны, повстанцы в Херсонской области не обнаружены, российский Крым неприступен, военные провокации у границ РФ обеспечили "партнерам" только международный позор. И учения Sea Breeze-2021 просто меркнут в сравнении с российскими маневрами стратегического масштаба в Средиземноморье и Тихом океане, которые состоялись практически одновременно.

Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
photo: courtesy of FSB RF
Почему Россия жестче реагирует на провокации в Черном море?

Курсом на Одессу еще спешит "взаимодействовать с союзниками» транспортно-десантное судно Командования морских перевозок ВМС США USNS Yuma с гражданским экипажем на борту. В Черное море также вошел патрульный корабль ВМС Испании Rayo, вооруженный двумя 25-миллиметровыми артустановками и двумя 12-миллиметровыми пулеметами. Однако основные "герои противостояния" – британский эсминец Defender и голландский фрегат Evertsen покинули Черное море еще 4 июля, при этом не рискнули во второй раз приблизиться к российским берегам. Американский ракетный эсминец Ross на учениях практически бездействовал в одесском порту, и запомнился наблюдателям лишь визитом на его борт украинского президента Владимира Зеленского 4 июля, в День военно-морских сил незалежной. Итальянский ракетный фрегат Virginio Fasan безынициативно присутствует в черноморской акватории с 1 июля, и круглосуточно находится под контролем сил и средств Черноморского флота, авиации Южного военного округа, и порой под прицелом ракетоносной Дальней авиации ВКС России. Учиться надо всем.

За несколько дней сложилось впечатление, что основная активность Sea Breeze-2021 локализована на суше в Херсонской области, где многонациональные силы специальных операций отработали различные сценарии ликвидации "незаконных вооруженных формирований". Очевидно, с прицелом на Донбасс, Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию. Участвовали спецподразделения Грузии, Молдовы, Украины и отдельный батальон морской пехоты США. В тыл "противника" группы "специалистов" забрасывали на американских конвертопланах V-22 Osprey, которые якобы позволяют оставаться незамеченными. Западные инструкторы также поделились опытом подводных диверсий. Похоже, 20-летняя бесславная война в Афганистане "партнеров" ничему не научила.

Что везет USNS Yuma

На финальном этапе Sea Breeze-2021 активность американского транспортно-десантного судна Yuma в Черном море выглядит загадочно. Даже если катамаран прибыл для эвакуации батальона морской пехоты США из Херсонской области, вряд ли он идет с пустыми трюмами. Ранее в Минобороны РФ предупреждали, что под прикрытием учений НАТО планирует в очередной раз доставить на Украину современное оружие для войны в Донбассе. Здесь возможны варианты.

Учения стран НАТО и государств — партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море
© photo : photo: courtesy of Ministry of Defense of Ukraine
Маневры Sea Breeze-2021 – задворки большого противостояния

Грузоподъемность USNS Yuma позволяет перевезти, к примеру, большую партию американских снайперских винтовок M107A1 фирмы Barrett калибра 12,7 мм и боеприпасов к ним. Ранее Украина заказала "Барреты" в количестве 3 500 штук, на сумму 41,5 млн долларов для боевых действий в Донбассе с безопасного расстояния.

Скоростное судно Yuma (класса Spearhead) подчиняются военному командованию морских перевозок (Military Sealift Command), и предназначено для оперативной переброски войск (до батальона морской пехоты), грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения спасательных операций. Основные характеристики: водоизмещение около 1 500 тонн, длина 103 метра, ширина 28 метров, осадка 3,83 метра, максимальная скорость свыше 40 узлов (около 80 км/час). Экипаж – 40 гражданских моряков.

ესკადრონული ნაღმმზიდი
photo : courtesy of U.S. Navy press-service
Почему Россия жестко ответила на провокацию британского эсминца?

Гипотетически небольшая осадка позволяет транспортно-десантному судну пройти к азовским портам Украины через Керченский пролив, но внутреннее море России совершенно недоступно для ВМС США и НАТО. Ранее боевые корабли Defender и Evertsen пытались методом провокации проверить обороноспособность РФ вблизи крымского мыса Фиолент и Керченского пролива. Британский эсминец Defender на 3 км вторгся в российские территориальные воды 23 июня, и сменил курс под огнем пограничного корабля ФСБ и после авиаудара по курсу. Голландский фрегат Evertsen провокационно двигался в направлении Крымского моста 24 июня, и ушел в нейтральные воды после активного сопровождения авиацией Черноморского флота РФ (профилактика).

Несогласие отдельных стран с очертаниями российских границ не делает их "прозрачными" для НАТО. В ходе недавней прямой линии российский президент Владимир Путин четко дал понять, что Россия будет защищать свои границы и суверенитет, и жестко отвечать на провокации. И "партнеры" вряд ли станут рисковать скоростным судном Yuma под занавес неказистых учений Sea Breeze-2021 – под присмотром истребителей Су-30СМ и дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России. В Пентагоне и НАТО прекрасно осознают все риски "реагирования и сдерживания" в Черноморском регионе.

Ритуальный танец против реальной стратегии

В ходе Sea Breeze 2021 цель примитивного устрашения России не достигнута, стратегическая или хотя бы тактическая ценность учений неочевидна. Легенда маневров даже не предусматривала какого-либо противодействия со стороны условного противника. Российский Черноморский флот "подыграл" по своей инициативе и для своей пользы, причем основные ракетные корабли ЧФ параллельно выполняли задачи в Средиземном море.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Mikhail Metsel
Путин: НАТО наращивает военный потенциал у российских границ

Специалисты ССО США и НАТО, только что получив пинка в Афганистане, обменялись этим ценным опытом с украинскими "младоевропейцами" и, возможно, повысили самооценку. При этом украинские, грузинские и молдавские военнослужащие вряд ли нарастили боевой потенциал.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил: "Мы гордимся оперативной совместимостью и возможностями, которые демонстрирует Sea Breeze-2021". Однако, с учетом количества и качества задействованных войск (в среднем по 150 военнослужащих от каждой из 32 стран), мы наблюдаем уровень полевых занятий в сержантской "учебке". Или выход в море, который по сложности не дотягивает даже до формата курсовой задачи К-2 в составе одного экипажа (артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, организация противовоздушной и противолодочной обороны).

Где же оперативно совместимые отряды кораблей ВСУ, США и НАТО? Одних уж нет, а остальным далече до слаженных действий в море по единому плану – под обстрелом противника (вспоминаем потенциал Черноморского флота РФ: крылатые ракеты на борту субмарин и надводных кораблей, береговые противокорабельные и зенитные ракетные комплексы дальностью около 400 км, ударная авиация).

Флаг НАТО на территории учебного центра JTEC на военной базе в Крцаниси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Есть страшный сценарий": для чего Запад стягивает войска на Украину

На фоне упрощений и "ритуальных танцев" Sea Breeze-2021 российские ВМФ и ВКС "на встречных курсах" показали, как надо организовывать сложные и масштабные маневры разнородных сил в отрыве от базы – в Средиземном море и в Тихом океане.  Надводные ракетные корабли и субмарины Тихоокеанского флота России во взаимодействии с ракетоносной Дальней авиацией (Ту-95МС и Ту-160) успешно отработали уничтожение авианосной ударной группы условного противника крылатыми ракетами. Американцы были не на шутку встревожены, поднимали в воздух свои лучшие истребители-невидимки F-22 Raptor, чтобы отслеживать действия российских самолетов и кораблей близ базы ВМС Перл-Харбор – на расстоянии около 20 морских миль от побережья США (штат Гавайи – аналог российского Крыма).

Аналогичные маневры ракетных кораблей и субмарин Черноморского флота во взаимодействии с носителями гиперзвуковых ракет МиГ-31К и дальними бомбардировщиками Ту-22М3 успешно прошли в Средиземном море – примерно в 15 милях от британского авианосца Queen Elizabeth. Россия впервые перебросила в регион, на базу Хмеймим в Сирии носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", и этим обозначила высокую уязвимость южного фланга НАТО.

РФ не ищет военных конфликтов с соседями по планете, никому не угрожает, и все же располагает весомыми аргументами в навязанном коллективным Западом диалоге "с позиции силы". Заметим, США тратят на военные нужды в 12,5 раз больше России, но антироссийские учения Sea Breeze-2021 в Черном море завершаются под прицелом береговых ракетных комплексов и под крылом ракетоносцев Ту-22М3. На недружественные действия соседей по планете Москва всегда будет отвечать асимметрично. И на Западе начинают понимать, что сценариев победы над Россией не существует. Военные угрозы в отношении РФ опасны, прежде всего, для тех, кто их легкомысленно формирует. Совсем неслучайно британская газета Daily Mail назвала действия эсминца HMS Defender у берегов Крыма "глупой выходкой".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
Военные учения, Учения Sea Breeze, Военные учения, НАТО, Россия

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