Продолжайте обвинять Россию во всех грехах, или Особенности грузинской политики

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили размышляет о том, почему последние годы в грузинской политике стало трендом обвинять друг друга в "пророссийкости" и во всем винить Россию

С 2011 года Россия демонстративно дистанцировалась от происходящего в Грузии, разговор - не только о вмешательстве, но даже об аналитической оценке происходящего в соседней стране в ведущих российских СМИ. Да, некоторые время вяло практиковались визиты нескольких грузинских политиков, из действующих и бывших, в Москву с последующим пиаром в российских СМИ, но и эта практика приказала долго жить. Все просто: пользы ни для одной из сторон такие визиты не давали, а вот недовольство в Грузии всегда вызывали.

В итоге российским СМИ ничего не оставалось, кроме как ограничиться лишь беспристрастным информационным освещением событий с несколько смещённой "влево" грузинской политикой: не так подул ветер – виновата Россия, подрались сторонники и противники ЛГБТ – дело рук Кремля…

Забавно, но все эти "страшилки о России" так надоели грузинскому народу, что скорее сработали со знаком "плюс", а не "минус". Грузины просто уже устали слушать байки о теории заговоров и взаимные обвинения грузинской власти и оппозиции в "пророссийскости", в "тайном проведении в Грузии интересов Кремля". Время перевода стрелок и метода "сам дурак" прошло.

Да, в первые годы новой власти Грузии (2012-13 гг.) тактика "сам дурак" была для партии власти оправданным пиар-ходом, поэтому к этому с полным пониманием отнеслись в Москве. Тогда оппозиция без устали кричала, что к власти в Грузии пришёл российский олигарх – миллиардер Иванишвили. Мол созданная им партия "Грузинская мечта", служит русским интересам… Но ведь не лишне будет напомнить экс-правящей партии "Единое национальное движение", а заодно – грузинскому народу, о первом визите Саакашвили к президенту Путину в качестве новоизбранного президента Грузии. А разве мы забыли российский бекграунд главного покровителя Саакашвили – его родного дяди, полковника КГБ Тимура Аласания, заменившего экс-президенту отца. Думаете, кто-то забыл, кого пригласил разделить с ним управление Грузией Саакашвили? Это не малоизвестные граждане России и Грузии: министром иностранных дел – Григол Вашадзе, та же скандально известная оппозиционерка Элене Хоштария – выпускница МГИМО...

Но случился "кризиса жанра", в грузинской власти эпизод "Россия во всем виновата" затянулся на десять лет и неожиданно стал приносить обратный результат – стал вызывать антизападные настроения и косвенно приносить дивиденды России. Расскажу, как это произошло.

Прежде всего, необходимо отметить, что навешивать друг на друга "пророссийский ярлык" стало в Грузии порочным методом внутриполитической борьбы, от которого за версту разит махровым провинциализмом. Но при этом власть и оппозиция преследуют цель очернить не Россию, а друг друга. Так они пытаются разоблачить друг друга в потакании "вражеской стране", а не обвинить саму Россию – какие тут доказательства, когда эти упреки в "пророссийскости" большой мыльный пузырь. А вот "Российская пропаганда и дезинформация", "нарратив", "фейки", "тролли" и "боты", которыми сотрясают воздух западные партнёры и послы без единого конкретного факта – не что иное, как дешёвая беллетристика, не вызывающая уважения грузинских граждан к ее авторам.

В последнее время особенно вошла в моду запоминающаяся фамилия "Дугин", хоты о нём не отличающимся знанием русского и хорошим образованием русофобским "экспертам" и "журналистам" известно лишь то, что Гельевич пил чай с Васадзе. Тем не менее, на "пинг-понг" бездоказательных взаимообвинений в пророссийскости между властью и оппозицией благосклонно смотрит коллективный Запад, хотя подобное вряд ли соответствует "евроатлантическим стандартам демократии", к которым беспрестанно призывают Грузию.

Продолжу, мы уже близко. Дело в том, что "прокрустово ложе" прав и обязанностей, в которое западные партнёры поместили грузинскую власть (где строго воспрещается урегулирование отношений с Россией даже с благой целью для самой Грузии и ложное мнение, что Запад призывает Тбилиси начать диалог с Москвой), привело к ряду провалов во внешней политике (НАТО и ЕС тем больше отдаляются от Грузии, чем больше Грузия старается к ним приблизиться). Просела и внутренняя политика. Коабитация ("сожительство", фр. Cohabitation – авт.) с прошлой властью привела не к примирению, а к поляризации в грузинском обществе и реинкарнации "Нацдвижения". Как следствие – мы лицезреем провалы в кадровой политике, когда в "Грузинской мечте" появились не только сторонники, а убеждённые адепты прежней власти. Разве это не контрпродуктивная кадровая политика? А как вам провалы в экономической политике, туризме как одном из приоритетов грузинской экономики? А критическое положение в социальной сфере и в сельском хозяйстве…

Так вот, как мне кажется, вышеуказанные провалы дали богатую почву оппозиции обвинить власть в "пророссийскости". Власть же в ответ не признала свои ошибки, зато "перевела стрелки" - в "пророссийскости" и обвинила оппозицию – мол, занимается саботажем в интересах России…

И на этот гвалт – на телеэкранах, в парламенте, на митингах – с изумлением смотрит и русский, и грузин… А в это время из России в Грузию идут составы с пшеницей, денежные переводы, едут туристы, а в обратном направлении – экспортируются грузинское вино, минеральные воды, сельхозпродукты и богатства недр. И не стоит забывать, что Россия - единственная страна в мире, где грузины зарабатывают достойным, а не унизительным рабским трудом, потому что большинство русских знают и любят Грузию, как нигде в мире, потому что наши отцы и деды вместе воевали и строили наш общий послевоенный мир…

Вот мы и подошли к главному, ради чего и написана эта статья:

- Чем больше грузинские политики обвиняют во всём происходящем в стране Россию, тем больше теряют доверие грузинского народа. Ну не может быть так, чтобы во всех бедах Грузии была виновата только одна страна – будь то Россия или даже Америка.

- Чем больше грузинские политики обвиняют друг друга в "пророссийскости", хотя ни один из них реально пророссийским не является, тем больше вынуждают грузинского избирателя искать лидера на стороне, "третью силу", которой отдадут свои голоса.

- Чем больше грузинские политики будут обвинять Россию в том, что любит и не любит грузинский народ, к примеру – в связи с Грузинской Православной Церковью и Католикосом-Патриархом Илией II, в уважении к ветеранам Великой Отечественной – во всём, где мнение русских и грузин полностью совпадает, тем больше грузинский народ будет симпатизировать России и осуждать ее критиков.

Поэтому, господа грузинские политики, продолжайте обвинять Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах! Вы сами себе оказываете медвежью услугу...

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