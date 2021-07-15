"Америке больше не подняться" – почему в этом уверены американцы

Две умные статьи встретились в инфопространстве: одна — американская, о том, что такое сверхдержава в упадке (то есть США) и в чем конкретно упадок выражается; вторая — китайская (хотя и в американском журнале), из которой можно извлечь полезные выводы насчет того, что такое сверхдержава на подъеме. То есть речь о том, как и в чем ощущается этот путь вниз и путь наверх, какие в обоих случаях есть симптомы, пишет автор РИА Новости.

Американский материал написан бывшим обозревателем газеты Boston Herald Доном Федером, общий настрой автора пессимистичнее некуда: он считает, что Штатам больше не подняться. Куда уж там, при общем долге в 28 триллионов долларов (и никто даже не делает вид, что его можно погасить) или когда университетские выпускники проваливают тесты по истории для учеников пятого класса из прежних поколений.

А дальше Федер делает полезное дело: составляет список симптомов упадка держав — любых держав, начиная с Рима. На первом месте пункт, когда страна ведет нескончаемые войны, которые не может выиграть. На втором — тот самый неуправляемый долг. Далее, опять же как с Римом, когда страна отказывается охранять собственные границы и еще когда отдает города на растерзание толпы и позволяет обрабатывать мозги молодого поколения. И еще много пунктов. Все взяты с натуры сегодняшней американской жизни.

Статья о Китае, авторства пекинского профессора Янь Сюэтуна, вообще-то о том, как начинает вырисовываться новая внешняя политика страны. Новая — это прежде всего "после вируса". Дело в том, что ВВП Китая в 2019 году составлял 66% от американского, а по итогам 2020-го — уже 71%. Да и все прочие факты глобальной действительности доказывают, что Китай — держава на подъеме, и была бы такой, даже если бы США не оказались державой на спаде.

И тут мы видим один из хороших и поучительных симптомов того, что речь идет о восходящей империи. Это попросту осторожность, скромность и скупость в желаниях. В Пекине не просто говорят, а и думают, что Китай — все еще развивающаяся страна. Там помнят, что на душу населения китаец живет примерно в шесть раз хуже американца: в год 10 484 доллара против 63 416. Так что задаваться и увлекаться не надо.

Из этого можно сделать немало выводов. В частности, о том, что громадный ВВП вовсе не означает, что в стране все хорошо. Она одновременно может демонстрировать все признаки развала, о чем и было сказано выше. И еще: что скромность помогает избегать одного из ведущих симптомов упадка — когда начинаешь несчетное число войн и прочих авантюр и, ко всеобщему изумлению, все их проигрываешь; про очередной такой случай — бегство американцев из Афганистана — можно лишний раз и не упоминать.

Китай, говорит статья профессора Яня, сознает, что не имеет ресурсов настоящего мирового лидера с глобальной ответственностью, особенно в военной сфере. А у США такие ресурсы были? Оказывается, нет, что мы сейчас и обнаруживаем.

Соответственно, КНР не пытается навязывать всем свои ценности, а ведет во всех мыслимых международных институтах и организациях работу по коллективной выработке ценностей, норм и правил. Опять же скромность державы на подъеме, которая трезво оценивает свои возможности.

И еще одна мысль китайской статьи хорошо перекликается с пессимизмом Дона Федера — или как минимум показывает, на какой точке сходятся траектории (американская вниз и китайская вверх). По сути, две сверхдержавы оказались в такой точке, когда у них еще — или уже — не боксерский матч, а гонка. То есть смысл их усилий в том, чтобы оказаться впереди, а не чтобы вырубить соперника напрочь. Это происходит и будет происходить, в том числе потому, что сейчас окажется очень мало желающих безоговорочно поддержать одного из двух соперников: они зависли в какой-то точке равенства, баланса. Поэтому все больше стран будет избегать полной привязки только к одному из конкурентов, а постараются как-то не ссориться ни с кем из них двоих.

Теперь полезные выводы из сказанного, выводы для всякой и каждой страны мира. Например, такой: Россия только что (по историческим меркам совсем недавно) пережила примерно такой же упадок, как США сегодня, чудом вырулив из глубокого пике. Но симптомы упадка, так или иначе, знакомы и совпадают. Поэтому если вы наблюдаете у нас хоть какие-то из этих признаков сейчас или они появятся в будущем, надо их заметить и сделать выводы. Потому что упадок никому не гарантирован, от него можно спастись. В частности, есть наука под названием история, которая для того и нужна, чтобы предупреждать нас об опасности, тем более такой, которую мы или другие империи уже переживали. Тут чрезвычайно показателен феномен, подмеченный Федером, насчет выпускников университетов и их познаний по истории.

А подъем сверхдержавы — так это ведь даже еще поучительнее. Хотя бы для того, чтобы знать, кого выбирать партнерами во внешнем мире. Мы видим, что иметь дело со скромными, неназойливыми, незазнавшимися и незаигравшимися державами не только приятно, но и полезно. Удивляться тому, что такая держава заботится прежде всего о своих интересах, а уже только во вторую очередь о ваших, не надо — надо этому учиться.

Ну и последнее: китайская империя впадала в развал минимум шесть раз за последние две тысячи лет, но потом собиралась с силами и возрождалась. Так что каждый китаец знает, что никому не гарантированы ни вечное процветание, ни вечное несчастье. Путь великой нации очень долог, если иметь исторический опыт и мудрость. А для Штатов, чья история раз в десять с лишним раз короче китайской, нынешний развал и упадок — в первый раз, поэтому там больше эмоций и прочих воплей. Они — кстати, умные люди в США писали об этом еще в конце прошлого века — воспринимают историю не так, как китайцы. А примерно следующим образом: мировой империей можно стать только раз, а потом — навсегда упадок и руины, зарастающие вьюнком.

Вообще-то российское государство с его подъемами и спадами тут опять ближе к китайскому взгляду на историю. Поэтому изучать симптомы подъема и упадка для нас — дело привычное и полезное.

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