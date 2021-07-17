История одной любви: кто были реальными прототипами "Али и Нино"

В красивом краю Грузии – в Имерети, в Ванском муниципалитете, есть маленькое, но с большими традициями село Инашаури. Когда здесь появились первые поселения – неизвестно, однако факт, что это село – одно из древнейших

Сегодня следы остатков древнего поселения стерты, но вблизи села сохранились две церкви – возведенная в V-VIII веках и датированная XIII–XIV веками. С Джиджоурской горы на село смотрят развалины крепости, сооруженной в эпоху царствования Тамар. Все это указывает, что тут веками кипела жизнь.

Что касается названия самого села, то, согласно легенде, это место часто страдало от оползней и местному населению приходилось оставлять родные очаги. Однажды, оказывается, сельчан, которые ехали на груженных домашним скарбом телегах, спросили, откуда они, и те ответили, что из мест с оползнями (по-грузински звучит, как нашваури). Оттуда и пошло Инашаури.

FB / Ali and Nino Film Кадр из фильма "Али и Нино"

Село Инашаури взрастило немало известных личностей (профессора Отар и Нино Чхобадзе, Элефтер и Георгий Хурцидзе, Калистратэ Габуния, Народный артист Грузии Георгий Харабадзе и многие другие). Вместе с тем, с этим селом связана одна из самых известных в мире историй любви, которую писатель Курбан Саид рассказал в книге "Али и Нино". Это история красивой любви Нино Кипиани и Александра Саканделидзе. А главными героями "Али и Нино" были дочь грузинского дворянина Нино Кипиани и азербайджанского принца Али хан Ширваншира.

Курбан Саид, он же Лев Насимбаум, был сыном бакинского еврея-бизнесмена. Лев еще в молодости принял мусульманство и стал именоваться Исад-беем. Им написаны биографии многих прославленных людей. Что касается "Али и Нино", то этот роман в 1937 году он издал в Вене на немецком языке, под псевдонимом Курбан Саид.

История любви Нино Кипиани и Али хан Ширваншира стала бестселлером и получила мировое признание. События развиваются в начале XX века на Кавказе, на фоне Первой мировой войны. Азербайджанский принц влюбляется в дочь грузинского дворянина, и так начинается головокружительная история любви.

© photo : PUBLIC DOMAIN Кадр из фильма Али и Нино

Девушка и юноша очень любили друг друга. Алихан, чтобы любимая девушка была счастлива, покинул родину и переселился в Грузию. Нино также поступилась многим ради Али.

Но, в конце концов, Алихан встал перед серьезным выбором – любимая женщина или родина? И он сделал выбор в пользу родины – отправился ее защищать и погиб в сражении на подступах к Гяндже. Его безжизненное тело нашел друг в высохшем устье реки, и с ним обнаружил записи, которые, по словам автора, легли в основу "Али и Нино".

Реальные прототипы Али и Нино были действительно красивой парой. Александр Саканделидзе был очень состоятельным человеком. Он владел нефтяными скважинами в Баку и к тому периоду был богат, как принц.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Скульптура Али и Нино в городе Батуми в пасмурную погоду

Александр в 1916 году женился на любимой Нино Кипиани, и семья переселилась в Баку. Однако их счастливая жизнь продлилась недолго – после советизации большевики отобрали у него все имущество. Александр вместе с семьей вернулся в родное село и прожил там до конца своих дней. Несмотря на то, что после Азербайджана советизация произошла и в Грузии, он не думал уезжать в эмиграцию. Большевики его очень притесняли, но он, тем не менее, был счастлив, поскольку рядом с ним был человек, дороже всех и вся.

До того, как все потерять, единственное, что он успел, это построить на территории сельского кладбища церковь имени Рождества Богоматери, во дворе которой он нашел последнее пристанище вместе со своей красавицей-женой.

Писатель, правда, прибег к фантазии и в книге значительно изменил судьбу этих двух людей, но, к его чести следует сказать, сделал это так мастерски, что роман от этого только выиграл.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.