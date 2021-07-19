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Тренировка военнослужащих соединения специального назначения РФ, фото из архива

Спецназовцы из России прибудут на границу с Афганистаном – зачем?

© photo: Sputnik / Konstantin Morozov
Колумнисты
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Специальные и миротворческие соединения ВС России в августе и сентябре проведут девять совместных контртеррористических учений с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, растет риск проекции нестабильности в сопредельные государства. Москва держит руку на пульсе региона, контактирует с талибами – предупреждает их о значительных потерях в случае экспансии в союзные РФ страны Центральной Азии, не слишком доверяет обещаниям "политического офиса" террористической организации, и организовывает беспрецедентные совместные учения с региональными союзниками в непосредственной близости от афганской границы.

Специальные и миротворческие соединения Вооруженных сил России в августе и сентябре проведут девять совместных контртеррористических учений с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Впечатляющая серия, сопоставимая по масштабу с переброской нескольких российских дивизий и бригад к украинской границе в апреле 2021 года, завершится стратегическими маневрами "Мирная миссия - 2021" вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) – с участием более 4 000 военнослужащих. Если афганская реальность не внесет свои коррективы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: Press service MID RF
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На Центрально-Азиатском направлении сможет осмотреться и потренироваться практически вся элита специальных войск России. В списке участников маневров – подразделения спецназа общевойсковых армий, 2 и 24 отдельные бригады специального назначения (Псковская и Новосибирская локации), 31 отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск), 55-я горная бригада (Кызыл), 15 миротворческая бригада (Самарская область), специалисты которой выполняют задачи в Нагорном Карабахе. Кроме того, будут привлечены авиагруппы российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, зенитные ракетные системы С-300 из состава 201-й военной базы. Вероятно, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан также будут представлены подразделениями, специально подготовленными для действий в труднодоступной высокогорной местности.

Несмотря на полученные от представителей "Талибана"* гарантии безопасности, России и ее союзникам в Центральной Азии стоит подготовиться к самым худшим сценариям развития вооруженного противостояния в Афганистане. Порох лучше держать сухим, а войска – готовыми к эффективному уничтожению незаконных вооруженных формирований. Сложной обстановкой, хаосом боевых действий в соседней Исламской республике могут воспользоваться боевики трех десятков террористических группировок.

Легенды, близкие к реальности

На первом этапе в начале августа объединенная войсковая группировка РФ и РУЗ отработает боевые действия на в Сурхандарьинской области Узбекистана – в непосредственной близости от границы с Афганистаном. Россию представят разведывательные группы 24 отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа и подразделения 15 отдельной миротворческой бригады. Специализация и высокий профессиональный уровень войск отвечают задачам уничтожения боевиков и стабилизации обстановки в регионе в формате короткой миротворческой операции. При этом поддержку с воздуха обеспечит пилотируемая и беспилотная ударная авиация.

Международный аэропорт Кабул
© photo: Sputnik / Alexander Goryachev
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На узбекском полигоне Термез российский спецназ тренируется регулярно. Как правило, здесь разыгрывается сценарий оперативной нейтрализации террористической группировки после ее перехода через границу и захвата одного из населенных пунктов Узбекистана.

Действия совместной группировки войск на втором этапе развернутся в учебном центре "Эдельвейс" в Кыргызстане. В формате специальных учений "Рубеж-2021" Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (ОДКБ) отработают блокирование и уничтожение вторгшихся с юга террористических отрядов. Войска РФ будут представлены 55 отдельной мотострелковой горной бригадой и экипажами штурмовиков Су-25СМ из состава российской военной базы в Канте. Собственно, эти самолеты уже в июле начали поиск замаскированных баз "террористов" в горной местности Кыргызстана.

Горячим станет завершение лета и начало осени для 201 российской военной базы (РВБ) в Таджикистане около 100 военнослужащих уже прошли высокогорную подготовку в учебном центре "Ергаки" в Красноярском крае на высотах до 3 000 метров. В составе РВБ – несколько мотострелковых батальонов, артиллерийский дивизион, авиагруппа и подразделения обеспечения.

Вооруженные мужчины на контрольно-пропускном пункте в районе Горбанд (29 июня 2021). Афганистан
© REUTERS / OMAR SOBHANI
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На Центрально-Азиатском стратегическом направлении необходимо учитывать весь потенциал российского Центрального военного округа (ЦВО), которому подчинена 201 база. К примеру, в 2021 году округ в два раза увеличил количество летчиков оперативно-тактической авиации, подготовленных к применению управляемого оружия. Артиллеристы ЦВО автоматизировали систему управления огнем при помощи средств радиосвязи. Боевая техника компьютеризована, и координаты в базе данных значительно сокращают время нанесения артиллерийских ударов. И только в июне "прифронтовой" округ получил 180 единиц нового вооружения.

Планированием возможных ответов на военные угрозы из Афганистана непосредственно в Таджикистане занимается оперативная группа Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Оперативная обстановка

В северных провинциях Афганистана тысячи людей вынужденно оставили свои дома после захвата их талибами. Наступление боевиков подкреплено американским вооружением, оставленным после вывода войск США и НАТО (таким образом "эмират" получил около 10 тысяч единиц оружия техники). Дальнейшее развитие событий непредсказуемо, всю афганскую границу наглухо закрыть невозможно.

Афганские спецназовцы молятся на шоссе перед боевой миссией против талибов
© REUTERS / DANISH SIDDIQUI
Как реагируют на успехи талибов сопредельные страны Азии? Взгляд из России

Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан решили создать новую четырехстороннюю площадку для консультаций, с целью поддержки афганского мирного процесса. После того, как США завершили операции в Афганистане, на 95% вывели войска, и в начале июля оставили авиабазу Баграм, все переговорные площадки с участием американцев выглядят малоубедительно.

Пакистан объявил о планах проведения 17 июля мирной конференции по Афганистану. Но при этом официальный Кабул сообщил, что получил предупреждение о том, что пакистанские военно-воздушные силы готовы применить силу, если афганцы предпримут попытки вытеснить талибов из района Спин-Болдак (на границе с Пакистаном).

Силы ополчения во время собрания в Кабуле, когда Талибан захватил весь север (23 июня 2021). Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
"Талибан"* образца 2021. Группировка или уже государство?

Издание Project Syndicate справедливо замечает: "США бросают афганцев на милость мародерствующей исламистской силе, которая ведет долгую историю зверств и жестокости. Уже сейчас наступление талибов привело к перемещению десятков тысяч мирных жителей".

На фоне успехов "Талибана"* турецкое информагентство Anadolu Ajansı прогнозирует неизбежное расширение военного сотрудничества РФ с республиками Центральной Азии и даже открытие новых российских баз в странах региона, "прежде всего, в Узбекистане", который вообще-то не входит в ОДКБ. Поживем – увидим.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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