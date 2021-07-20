Проспект Руставели: колыбель демократии или необъявленная линия фронта?

Протесты в Грузии не утихают, журналисты рвутся штык приравнять к перу, а у Шарля Мишеля велики шансы стать штатным «третейским судьей» грузинской политэлиты…

Грузинские газеты заняты толкованием подспудных пружин очередного скандального кризиса.

В Грузию снова прибыл Шарль Мишель. Официально – для участия в конференции с нейтральным названием "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона". Прилетел не в Тбилиси – в Батуми. Что, однако, не перефокусировало внимание общества и прессы на повестку дня батумского форума. Волнует другое – удастся ли президенту Евросовета разрядить ситуацию, накалившуюся после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава?

Кто виноват?

По мнению независимого судмедэксперта Александра Геджадзе, главный вопрос в том, явилась ли смерть Лашкарава последствием нанесенных ему побоев («Ахали таоба», 15.07). Однако, судя по боевому настроению протестующих, главный вопрос заключается вовсе не в результатах экспертизы, а в том, как они будут истолкованы.

5 июля группа хулиганствующих субъектов целенаправленно расправилась с Лашкарава и несколькими десятками его коллег. Оппозиционные журналисты обвинили в случившемся не только насильников, но и правительство, потребовав отставки премьера. Такая категоричность вызвала ответные комментарии опытных экспертов. Так, Рамаз Сакварелидзе считает, что часть журналистов активно включена в политику еще с 2003 года и им принадлежит львиная доля заслуг в организации "революции роз" («Резонанси», 16.07).

Войну с медиа не выиграло еще ни одно правительство, грозно предостерегает «Ахали таоба» (13.07). Нападение на медиа – удар по демократии, согласен эксперт Сандро Твалчрелидзе. Но кто именно выдвинул требование об отставке правительства? Ответ - Ника Гварамия. («Квирис палитра», 12-18.07)!

Политические требования, прикрытые именем трагически погибшего коллеги, по мнению некоторых аналитиков, дискредитировали протестующих журналистов в глазах людей. И потому в этот раз им пришлось выйти на улицу и протестовать самим.

«Саакашвили добился своего», - возмущенно пишет радикально настроенная «Асавал-Дсавали» (12-18.07). Газета твердо увязывает протест с провокациями экс-президента. Для Саакашвили понятия «заключение эксперта», «результат расследования», «объективная картина» обретают смысл, лишь когда они отвечают его собственным целям и интересам.

Экс-президент косвенно подтвердил обвинение высказыванием в социальной сети. Сейчас нужен лишь хороший пинок, и они испарятся, как прошлогодний снег, написал он, имея в виду «Мечту» («Сакартвелос Республика», 14-15.07). Разделительная линия между партиями и журналистами на оппозиционном фланге стерта, добавляет газета. По акциям было видно, продолжает эксперт Мамука Арешидзе, что за журналистами прячутся политики («Резонанси», 14.07).

Нельзя обвинять в смерти Лексо Лашкарава только власть или оппозицию, как и отдельную группу граждан, считает либеральная «Версия» (14-20.07). Грех лежит на совести всей политэлиты.

Несостоявшаяся революция или превенция насилия?

Вопрос, заданный «Резонанси» (14.07), актуален как никогда. От того, что кроется в основе протеста, зависит поддержка акции обществом. При этом политолог Паата Закаришвили твердо уверен – эта оппозиция отправить премьера в отставку не сможет («Ахали таоба», 16.07). Своими призывами и действиями она лишь отпугивает широкую общественность.

Чему, к примеру, служил 24-часовой протест 4-х оппозиционных телеканалов – удивляется политолог Вахтанг Дзабирадзе («Резонанси», 15.07). Власть даже устраивает, чтобы они не выходили в эфир и протестовали!.. Похоже, в пылу политических баталий некоторые рыцари камеры и пера утратили чувство реальности. Забыли, что их первоочередная профессиональная обязанность – объективно и качественно информировать общество.

«Мы должны похоронить солнце Гарибашвили!» – красочно и категорично заявляет Ника Гварамия («Ахали таоба», 12.07). Лидер партии «Стратегия возрождения» Георгий Вашадзе более сдержан: это была спланированная спецоперация («Квирис палитра»). Но кем спланированная? Вахтанг Дзабирадзе уверен, что 5 июля по обе стороны находились управляемые личности, и день был насыщен провокациями («Квирис палитра»).

На этом фоне еще болезненней и подозрительней выглядят откровенно радикальные призывы. Какое время думать о местных выборах?! Надо прямо назначить внеочередные и поменять правительство! – безапелляционно утверждает Мурман Думбадзе. У бывшего депутата нет и тени сомнений в том, что воплощение его мнения является истинным проявлением демократизма (14.07). А сын Нино Бурджанадзе - Анзор Бицадзе предупреждает «приспешников» демократии: сидя в галстуках под кондиционерами, внеочередных выборов не добиться (14.07).

Тем временем парламентская оппозиция, похоже, решила привнести в зал заседаний стиль уличных баталий: устроила пикетирование кресла председателя. Пришлось подключать службу безопасности («Резонанси», 13.07).

Ну а широкую общественность давно и мучительно тревожит другой вопрос: до каких пор проспект Руставели будет служить линией фронта («Квирис палитра»)?..

Главная беда

Анализируя сложившуюся в стране сложную экономическую ситуацию, профессор Паата Арошидзе выходит далеко за рамки сугубо экономической сферы. Он связывает июньские процессы 2019 года с сознательным торможением грузинской экономики и подозревает, что теперь все возникшие помехи выглядят так же целенаправленно. Ожидалось, что после снятия ограничений начнется большой наплыв туристов («Резонанси», 13.07). И, действительно, международный туризм вырос в июне аж на 286,3% (14.07)! Но тут же последовали «прайд» и как следствие – скандалы, обвинения, нападения на журналистов.

ЛГБТ должны считаться с позицией подавляющего общественного большинства, заявил «Ахали таоба» (16.07) депутат Давид Лордкипанидзе. Помимо конституционного права, позволяющего публично выражать себя, существует еще и политическая целесообразность, согласна «Квирис палитра». Но, как видно, в данном случае кто-то счел целесообразным как раз обратное – любым способом взорвать общественное мнение…

Между тем, грузинская экономика, не успев вдохнуть полной грудью, вновь встала перед угрозой ограничений. Пока, правда, речь идет лишь о мероприятиях развлекательного характера и свадьбах («Резонанси», 16.07). Но, несмотря на уверения официальных лиц, что новый локдаун пока не обсуждается, в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом такая опасность существует. И велик шанс, что все достигнутое в экономике за последние два месяца будет пущено на ветер (16.07).

Кстати, примечательный штрих, свидетельствующий о чрезмерной политизации общества и прессы. Возможное введение ограничений СМИ толкуют в таких тонах, будто решение лежит исключительно на совести правительства, а не связано с новой волной пандемии.

Разное

Вор в законе «Авто Копала» оригинально помешал своей экстрадиции в Грузию. В Бориспольском аэропорту Киева он съел… паспорт. Без документов его не могут впустить ни в Украину, ни в Грузию. А обращаться в грузинское посольство за новым паспортом «Копала» отказался. Он живет в лайнере, а между ведомствами разгорелся спор, кому покрывать убытки («Версия»).

Французские чиновники не сумели считать выданный в Грузии QR-код на документе о вакцинации Гоги Гахария «АстраЗенекой». Известный киновед вынужден регулярно подвергаться в Каннах тестированию на COVID. Кто-то напортачил, но правило есть правило («Ахали таоба», 16.07).

Главный редактор портала For.ge Георгий Якобашвили предложил принять закон против фейк-ньюсов. Кому придет в голову бить работающего пекаря, таксиста, преподавателя?! – написал он в соцсети. Вот и журналистов полезней наказывать по закону, а не избивать. Похоже, Якобашвили не шутил («Сакартвелос Республика», 14-15.07).

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