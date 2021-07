Проспект Руставели: колыбель демократии или необъявленная линия фронта?

В Грузию снова прибыл Шарль Мишель. Официально – для участия в конференции с нейтральным названием "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона". Прилетел не в Тбилиси – в Батуми. Что, однако, не перефокусировало внимание общества и прессы на повестку дня батумского форума. Волнует другое – удастся ли президенту Евросовета разрядить ситуацию, накалившуюся после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава?

По мнению независимого судмедэксперта Александра Геджадзе, главный вопрос в том, явилась ли смерть Лашкарава последствием нанесенных ему побоев («Ахали таоба», 15.07). Однако, судя по боевому настроению протестующих, главный вопрос заключается вовсе не в результатах экспертизы, а в том, как они будут истолкованы.

5 июля группа хулиганствующих субъектов целенаправленно расправилась с Лашкарава и несколькими десятками его коллег. Оппозиционные журналисты обвинили в случившемся не только насильников, но и правительство, потребовав отставки премьера. Такая категоричность вызвала ответные комментарии опытных экспертов. Так, Рамаз Сакварелидзе считает, что часть журналистов активно включена в политику еще с 2003 года и им принадлежит львиная доля заслуг в организации "революции роз" («Резонанси», 16.07).

Войну с медиа не выиграло еще ни одно правительство, грозно предостерегает «Ахали таоба» (13.07). Нападение на медиа – удар по демократии, согласен эксперт Сандро Твалчрелидзе. Но кто именно выдвинул требование об отставке правительства? Ответ - Ника Гварамия. («Квирис палитра», 12-18.07)!

Политические требования, прикрытые именем трагически погибшего коллеги, по мнению некоторых аналитиков, дискредитировали протестующих журналистов в глазах людей. И потому в этот раз им пришлось выйти на улицу и протестовать самим.