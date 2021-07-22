Морским "Цирконом" по наземной цели: что это значит для "партнеров"

Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 Северного флота России 19 июля успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по наземной цели на побережье Баренцева моря – на удалении более 350 км.

Прямое попадание зафиксировано примерно через 150 секунд после старта. Скорость полета составила 7 Махов (8 575 км/час). Кинетическая энергия ракеты – даже с инертной боеголовкой – позволяет пополам "разрубить" эсминец типа Defender или Arleigh Burke.

Фрегаты проекта 22350 могут нести на борту 16 ракет "Циркон", "Калибр-НК" или "Оникс". Противовоздушную оборону обеспечивают 32 ракеты комплекса "Полимент-Редут" и две артустановки "Палаш". От субмарин противника корабль защищает комплекс "Пакет-НК" с 12 уникальными противоторпедами. Комплексом "Циркон" планируется оснастить десятки надводных кораблей и субмарин ВМФ России.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил, что государственные испытания "Цирконов" завершатся в 2021 году ракетными пусками с борта субмарины, а серийное производство для ВМФ России начнется в 2022 году.

Запад взволнован неотразимой способностью российских гиперзвуковых ракет "поражать цели в любой точке мира, включая США" (цитата из комментария службы информации Sky News), в равной степени эффективно на море и на берегу. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 19 июля заявил, что российские ракеты несут большую опасность, в отличие от американских. Будто бы не в Пентагоне разработали стратегию "неядерного быстрого удара", который в случае конфликта с высокоразвитым государством лишает его ядерного потенциала, превентивно обезоруживает.

По мнению и. о. министра ВМС США Томаса Модли, Соединенные Штаты оказались в "безвыходном положении" из-за российских гиперзвуковых ракет, и якобы вынуждены развивать вооружения для неядерного мгновенного удара. В июльском отчете Исследовательской службы американского конгресса отмечается, что США на несколько лет отстали от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, все программы далеки от рабочего состояния, и ожидаемое финансирование в объеме 3,2 млрд долларов мгновенно статус не изменит.

"Циркон" меняет правила игры

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" не впервые нанес удар гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по береговому объекту. В ходе декабрьского испытания 2020 года была успешно поражена цель на полигоне Чижа в Архангельской области. То есть противокорабельная ракета уверенно освоила сухопутный театр военных действий, значительно расширила спектр применения, и 350 км – не предел дальности.

Military Watch Magazine 20 июля сообщил, что "Циркон" может уничтожать объекты противника на дальностях более 1 000 км и на скоростях до 9 Махов: "Новая ракета изменит правила игры из-за высокой точности, огромной силы удара и способности уклоняться от всех известных западных систем ПВО". Это не преувеличение. Российские гиперзвуковые ракеты превращают в груду металла самые продвинутые американские системы Patriot и Aegis.

У Пентагона нет ни гиперзвукового оружия, которое могло бы угрожать России, ни системы ПРО, способной перехватывать российские гиперзвуковые ракеты. Западные "партнеры" не располагают даже средствами радиолокации, способными обнаружить "Циркон", летящий со скоростью до 10 000 км в час. Им остаются лишь громкие заявления и обвинения в адрес России, которая всего лишь защищает свои границы и национальные интересы.

В ситуации военного конфликта субмарины ВМФ России могут скрытно подойти к побережью США или любой другой страны НАТО, и за несколько минут уничтожить военно-стратегическую инфраструктуру из подводного положения. Ранее российский президент Владимир Путин частично раскрыл алгоритмы автоматизированного ответно-встречного удара по районам старта ракет противника и по местам принятия решений.

Гиперзвуковой "Циркон" – не единственный "сюрприз" для Пентагона и НАТО в арсенале ВМФ России.

Новые "сюрпризы" от ВМФ России

В развитии современного Военно-морского флота РФ заметен "подводный акцент". Сразу несколько атомных субмарин 4-го поколения проектов "Ясень-М" и "Борей-А" вышли в море для испытаний в середине июля.

Немногим ранее впервые вышла на морской простор атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" проекта 09852 – носитель беспилотных термоядерных "Посейдонов" (это "гарантия взаимной уязвимости" на случай, если США все же создадут систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты).

Универсальные торпеды "Ихтиозавр", способные работать на запредельных глубинах до 1 000 метров, в июле начали поступать на вооружение ВМФ России. Этот "монстр" превосходит все существующие аналоги и по скорости (50 узлов или около 93 км/час), бесшумности, дальности хода (25 км) и дальности обнаружения цели типа американской субмарины "Вирджиния". Заметим, это экспортные (пониженные) характеристики, а основные секретны.

Продолжаются госиспытания автономного глубоководного аппарата, разработанного НПО "Аврора". Комплекс состоит из двух роботизированных необитаемых подводных аппаратов: поисковый – способен с помощью гидролокатора бокового обзора или многолучевого эхолота найти целевые объекты в морской акватории и на дне, инспекционный – оснащен фотовидеосистемой. Вероятно, этим функционал не ограничен.

В России разрабатывается малая субмарина "Сервал" с воздухонезависимой энергетической установкой на жидком кислороде. Подводная лодка предназначена для скрытного действия вблизи позиций противника (нанесения торпедных и ракетных ударов по береговым объектам), а также для обороны собственных военно-морских баз. Субмарина будет оснащена минами и торпедами калибра 533мм и 324 мм. Маленький "Сервал" способен устроить большой "Перл-Харбор" базе ВМС любого противника. Кроме того, модульная схема отсека с вооружением позволяет субмарине служить носителем малогабаритного аппарата "Тритон" с шестью боевыми пловцами (для разведывательно-диверсионных операций).

Если коснуться надводного флота, Минобороны РФ планирует дополнительно закупить патрульные корабли проекта 22160 "Василий Быков", которые отличаются высокой автоматизацией (роботы присутствуют на борту). Корабли выполнены по модульному принципу, что позволяет быстро установить вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи. Зенитные комплексы "Редут" и "Панцирь-М", противолодочные комплексы, модули с крылатыми ракетами "Калибр-НК", гидроакустические станции и прочее оборудование – размещаются в 40-футовых морских контейнерах, которые устанавливают на корабле и подключаются к питанию и единой системе управления. И еще проект 22160 приспособлен для использования подводных и надводных беспилотных аппаратов всех имеющихся типов. До 2023 года флот получит шесть "Быковых", однако необходимо больше.

Когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, и "на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", "партнерам" стоит прислушиваться и вспоминать о высокотехнологичных инструментах ВМФ России.

Гиперзвуковые ракеты России созданы для укрепления национальной безопасности и восстановления военного паритета с "партнерами". Соединенные Штаты и НАТО много лет приближали ракетные системы "двойного назначения" к границам РФ и союзной РБ. Пентагон стремился воплотить в металле стратегию "неядерного быстрого удара" высокоточными крылатыми ракетами. Сегодня "Циркон" и другие гиперзвуковые ракеты России восстанавливают военный паритет, и указывают агрессивному Западу его место (отстающего) в гонке оборонных технологий.

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