Грузинская мечта и боль Европы

В Грузию вернулся кошмар политического кризиса, который преследует страну с ноябрьских выборов в парламент 2020 года. Правящая партия "Грузинская мечта" неожиданно решила отказаться от выполнения соглашения, благодаря которому в результате титанических усилий западных посредников между оппозицией и правительством в Грузии всего три месяца назад, 19 апреля, было установлено политическое перемирие.

Разрыв соглашения, составленного лично президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, безусловно, может подорвать доверие западных партнеров к "Грузинской мечте". Однако не исключено, что правящая партия решила, что это не так страшно по сравнению с возможностью победы на местных выборах и перспективы досрочных парламентских.

От чего отказалась "Мечта"

"Вы верите в одностороннюю любовь? Я тоже не верю ни в одностороннюю любовь, ни в одностороннее выполнение соглашения", - так депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа объяснил журналистам решение правящей партии выйти из соглашения Шарля Мишеля.

В отсутствии взаимности председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, как всегда, и на этот раз вполне справедливо, обвинил самую крупную оппозиционную партию - "Национальное движение".

Все изменилось, страна готовится к местным выборам, объявил Кобахидзе на чрезвычайном брифинге. А тот факт, что "националы" отказались подписывать соглашение, в этих условиях "наносит стране ущерб". Поэтому соглашение следует аннулировать – "документ уже выполнил свою миссию и исчерпал себя".

"Миссией" и положительной стороной соглашения в "Мечте" считают то, что оно вернуло в парламент объявивших бойкот "оппозиционеров-саботажников". Других плюсов в соглашении правящая партия не обнаружила. И поняли это в "Мечте" ровно через 100 дней после его подписания.

За предыдущие 99 дней "Грузинская мечта" ни разу не предъявила претензий к тому, что "националы" не подписали соглашение и не ставила никаких условий по этому поводу.

Не было высказано претензий и десять дней назад, когда Шарль Мишель находился в Батуми и проводил встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в рамках международной конференции.

Но на сотый день оказалось, что в правящей партии чувствуют себя оскорбленными тем, что "международные партнеры не считают нужным строго потребовать подписания документа от радикальной оппозиции".

"Односторонняя верность соглашению от 19 апреля для нас оскорбительна и такую беспринципность наши избиратели нам не простят", - настаивал на брифинге председатель партии.

Это "упущение запада" позволило "Грузинской мечте" отказаться от главного для оппозиции условия соглашения – провести досрочные парламентские выборы в том случае, если на местных выборах "Грузинская мечта" наберет меньше 43 процентов.

Как оказалось, в "Мечте" вообще против ограничительных барьеров - теперь никаких цифр, только "наша добрая воля", пояснил Кобахидзе.

По его словам, внеочередные выборы могут быть назначены не только в том случае, если правящая партия не наберет 43% голосов, как это было сказано в соглашении, но даже если "Мечта" получит эти пресловутые 43 и даже 53 процента голосов.

В любом случае именно "Грузинская мечта" должна решить, готова ли страна к тому, чтобы ею управляла коалиция разных партий. Вернее, в "Мечте" должны это "увидеть".

По словам Кобахидзе, установление "здоровой европейской практики коалиционного правления" произойдет, когда "по поведению оппозиционных партий мы увидим, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного управления и такой режим управления страной не нанесет ущерба ее интересам".

При этом "Мечта" заверяет, что продолжит проводить указанные в соглашении реформы – судебную и избирательную.

Кобахидзе даже назвал даты: судебная реформа завершится до лета 2022 года, а осенью завершится принятие закона об амнистии, который коснется участников событий 20 июня 2019 года.

Более туманно выглядит будущее конституционных изменений, которые должны обеспечить переход на полностью пропорциональные выборы парламента и снижение проходного барьера для партий до 2 процентов.

"Инициированные конституционные изменения будут рассмотрены и приняты в соответствии с установленной конституцией процедурой и принципом парламентского суверенитета", сказал Кобахидзе.

Председатель "Мечты" не забыл и о том обязательстве соглашения, которое касается разделения власти в парламенте, то есть предоставления оппозиции должностей в комитетах. "На основании здоровых политических консультаций будут распределены парламентские должности среди тех оппозиционных партий, которые подтвердят готовность к конструктивному сотрудничеству", - то есть и здесь выбор остается за правящей партией.

"Сердитый" и "очень слабый"

Получить туманные обещания вместо расписанного по пунктам плана действий – это был практически плевок в лицо западной дипломатии.

Поэтому ни для кого, включая саму "Грузинскую мечту", не стало неожиданностью, что за заявлением о разрыве соглашения последовала череда возмущенных заявлений – от посольства США, из Госдепартамента, конгресса, сената и из Европарламента.

"The United States is deeply disturbed and exasperated", - так начало свое заявление посольство США, добавив в коллекцию часто выражаемой в последнее время "глубокой обеспокоенности" в адрес "Мечты" неожиданное для дипломатов выражение "exasperated", что переводится, в зависимости от контекста, как "сердитый, раздраженный, озлобленный".

В то же время было что-то обреченное в строчках "Вашингтон все больше тревожится по поводу повторяющихся неудач на пути к демократическому будущему Грузии".

Неудачей можно назвать и попытки посольства США публиковать в соцсетях текст соглашения, где желтым маркером были подчеркнуты пункты, выполнения которых ожидали от "Мечты". Да, было и такое – после того, как "Мечта" и западные дипломаты поспорили о назначении судей в Верховный суд.

"Для укрепления демократических институтов Грузии необходимо снижение политизации судебной системы, улучшение избирательной системы и разделение власти в парламенте, а также продолжение усилий по укреплению верховенства закона. Эти реформы по-прежнему срочно необходимы, и их следует проводить в рамках инклюзивного многопартийного процесса. Мы призываем все стороны, в том числе "Грузинскую мечту", работать вместе для добросовестного выполнения взятых обязательств, которые имеют жизненно важное значение для своевременной интеграции Грузии в европейскую семью", — напоминало рассерженное американское посольство в своем заявлении. © Sputnik / STRINGER Шквал критики: как Запад отреагировал на демарш "Грузинской мечты"

На фоне последних событий трудно ручаться за связи Грузии и европейской семьи в целом, но факт, что "интегрироваться" в жизнь одной бельгийской семьи нам точно удалось – очередной кризис в Тбилиси застал Шарля Мишеля на отдыхе.

В тот же вечер в своем летнем доме во Франции президент Евросовета устроил встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая, как видно, тоже проводит во Франции какие-то каникулы.

Оба президента - и Мишель, и Зурабишвили, выступают гарантами соглашения, и им, безусловно, было о чем поговорить. Зурабишвили после встречи заявлений не делала.

photo : press-service of the President of Georgia Шарль Мишель и Саломе Зурабишвили. Неформальная встреча

Шарль Мишель тоже предпочел отказаться от резких оценок, но два раза написал, что "принял происходящее к сведению", упомянув отказ "Мечты" от соглашения и тот факт, что "Единое национальное движение" по-прежнему не подписывает соглашение.

В заявлении, помимо общих слов о необходимости реформ и развития демократии также было сказано о начале "широких консультаций" с политическим спектром. Однако, в Тбилиси пока ни одна политическая партия сведений о таких консультациях не подтвердила.

Более того, это заявление Мишеля вызвало в Тбилиси недовольство у оппозиционной фракции, которая даже выбрала для названия его имя - "Группа реформ Шарля Мишеля".

Входящий во фракцию лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе назвал заявление Мишеля "очень слабым и неправильным".

"Наша позиция состоит в том, что мы подписали соглашение именно потому, что гарантами его выполнения выступали Америка и Европа. То, что мы не доверяли "Грузинской мечте", это как дважды два четыре. Я доверился западным партнерам и требую критически активного включения. "Кинули" не нас – "Грузинская мечта" не уважает слово тех, кто стал гарантом соглашения", - заявил Вашадзе.

"Меня сейчас точно не интересует, подписало ли соглашение "Национальное движение" или кто-то еще. Его подписали мы, тогда, когда соглашение состоялось. В том числе и сам Шарль Мишель несет за это ответственность. Мы категорически требуем, чтобы со стороны гарантов были осуществлены механизмы его исполнения. Что касается очень слабого заявления Шарля Мишеля, вскоре вы увидите ответное заявление с моей стороны, так как, по-моему, в этом случае это было неправильное заявление", сказал Вашадзе.

Опасения "Мечты" и версии оппозиции

Несмотря на первый шок от решения "Мечты" практически вся грузинская оппозиция считает, что соглашение Мишеля все же надо выполнять, некоторые даже надеются, что правящую партию можно заставить вернуться к документу.

Еще один общий вывод в рядах оппозиции – правящая партия испугалась предстоящих выборов.

В кулуарах ходят слухи, что неожиданное решение отказаться от соглашения произошло после того, как в правящей партии получили "плохие цифры" опросов избирателей, в которых сторонников "Мечты" якобы оказалось не больше 30 процентов.

Самые свежие опросы, которые в Грузии проводят крупные исследователи общественного мнения – IRI и NDI - пока не готовы. Однако две оппозиционные телекомпании недавно тоже заказали исследование.

По заказу телекомпании "Формула" Edison Research провела и в июле опубликовала данные опроса, согласно которому, "Грузинская мечта" получает поддержку 39% опрошенных.

А согласно опросу IPSOS, который в то же время заказала телекомпания "Мтавари", у "Мечты" результат еще меньше - 32%.

При этом в самой правящей партии часто заявляют, что рассчитывают на 50% поддержку.

Между тем в оппозиции уверены – в самой "Мечте" перестали верить в свою непобедимость.

"Грузинской мечте" с каждым днем все сложнее сохранять лицо – страна бьет рекорды по темпам распространения коронавируса, вопрос размещения больных решается на уровне премьер-министра, министр здравоохранения не исключила, что понадобятся полевые госпитали. Резко набрать популярность правящей партии сейчас практически не на чем.

"И мы, и наши партнеры на западе ожидали и опасались того, что "Мечта" откажется от соглашения. Правда, мы рассчитывали, что это может произойти уже после местных выборов, в том случае, если "Мечта" проиграет". Сейчас они пытаются заставить оппозицию принимать эмоциональные решения, чтобы потом обвинить нас самих в срыве соглашения. Нам надо просчитать все шаги и действовать хладнокровно", - предостерегла оппозицию лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

Главные соперники "Мечты" при этом в панику впадать, похоже, не собираются. На следующий день после выхода "Мечты" из соглашения лидер "Национального движения" Ника Мелия подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Тбилиси, хотя в некоторых партиях серьезно обсуждали возможность бойкота выборов. Но в ЕНД уверены, что делать этого нельзя "ни в коем случае".

"Грузинская мечта" сама признала, что она уходит в прошлое. Они приняли это решение, так как испугались и дрожат в преддверии поражения. Но это не меняет никаких планов в нашем распорядке. Не имеет никакой силы желание "Грузинской мечты" выйти из установленного обязательства 43%-го барьера", - заявил Мелия, обозначив главную проблему.

На том же брифинге он сообщил, что отказывается от своего парламентского мандата – то ли в знак протеста, то ли чтобы сосредоточиться на выборах. Между тем, все остальные депутаты от ЕНД в парламенте останутся. И предложение подписать соглашение Мишеля в "Национальном движении" по-прежнему не рассматривают.

"Чума на оба ваших дома"

"Ужасной политической игрой", которую затеяли "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение", назвала срыв соглашения европарламентарий от Германии Виола фон Крамон -Таубадель. Она должна была возглавить рабочую группу, созданную для реализации "соглашения Мишеля". Собственно говоря, для этого Крамон и приехала накануне в Тбилиси. Визит был запланирован, но обстоятельства изменились.

Евродепутат отменила все встречи в Тбилиси с правящей партией и "Национальным движением" и обсудила ситуацию только с теми представителями парламента, которые подписали документ Мишеля.

После встреч Крамон была настроена очень решительно: "Мы не собираемся допустить, чтобы даже часть этого соглашения провалилась. У этого соглашения еще есть ценность, и оно в силе, хочет "Грузинская мечта" выполнять его или нет. Мы очень разочарованы последними событиями и правящей партией, однако мы обеспечим имплементацию договора. Мы не желаем потери Грузией трансатлантического, европейского курса".

Среди тех, кто встретился с Крамон, были и члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Они согласны с тем, что "Мечта" и "националы" действуют заодно и называют это "политическим мошенничеством".

Кстати, поговаривают, что именно растущая популярность партии Гахария является серьезным фактором того, что "Мечта" стала сомневаться в способности набрать 43 процента голосов. Позиции Гахария довольно сильные в регионе Самегрело, откуда родом сам бывший премьер-министр, а также в Гори, где на его сторону перешли уже практически все чиновники местной мэрии, подав, конечно же, предварительно в отставку.

Однако в пересчете на всю остальную Грузию рейтинг экс-премьера вряд ли обеспечит ему поддержку на выборах, которая будет исчисляться двузначной цифрой.

Поэтому "За Грузию" закономерно примыкает к той части оппозиции, которая опасается того, что две самые большие партии отказываются от соглашения для того, чтобы сохранить политическую ситуацию в привычной "двухполюсной" системе.

Дело в том, что если "Мечта" сейчас провалит избирательную реформу, то и местные выборы, и выборы в парламент придется проводить по старой системе – а барьер в 5 процентов и сохранение мажоритарной системы практически не оставляет маленьким партиям шансов на успех.

В итоге главными игроками снова останутся "Мечта" и "националы", чей политический симбиоз, как ни странно, основан на непримиримых противоречиях. В итоге как минимум 30% избирателей, чьи политические предпочтения эти две партии уже давно не удовлетворяют, останутся без своих представителей в органах законодательной власти. А это, в свою очередь, прибавляет голоса обеим большим партиям.

Исходя из того, что "Мечта" уже пошла ва-банк и не испугалась ссоры с западом, политологи не исключают и такой вариант – правящая партия продолжит импровизацию и сама назначит досрочные парламентские выборы и сделает это одновременно с местными – 2 октября. Таким образом все вопросы с легитимацией будут решены. Останется только провести все обещанные реформы. Возможно, даже через подписание нового соглашения с президентом Евросовета.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции