Музей искусств: снести нельзя реабилитировать

Речь идет о здании, в котором постигал божий закон самый главный атеист большой страны – Сталин. В семинарии училось много известного народу, но самая знаковая из них – фигура вождя народов. А в 50-х годах прошлого столетия в здание бывшей семинарии вселился музей. И проживал там до тех пор, пока его не попросили на выход.

© Sputnik / Alex Shlamov Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

Трактовка экспертизы

Как стало известно некоторое время назад, здание Государственного музея искусств Грузии является аварийным. И для спасения ценных экспонатов, хранящихся в запасниках музея, и ради безопасности сотрудников музею будет предоставлено другое здание.

Согласно плану эвакуации, утвержденному министерством культуры, здание полностью опустеет к 5 февраля 2022 года. Что же до исторического строения, то его снесут. Точнее, снесут два флигеля старого здания – на улице Гудиашвили и на улице Пушкина, так как из-за деформации, накопления подземных вод и несоответствия требованиям сейсмической безопасности они не подлежат восстановлению. Восстановлению подлежит только центральная часть, которую укрепят, говорилось изначально в заявлении министерства культуры.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Здание будет полностью освобождено в феврале следующего года

Такое решение вызвало в обществе резкую критику. Тбилисцы восприняли его как посягательство на нечто личное. Зданию музея, построенного в стиле раннего неоклассицизма, без малого уже 200 лет. Для горожан самых разных поколений музей является неотъемлемой частью жизни. И вдруг выясняется, что самое старое здание собираются снести. Помянули тбилисцы "добрым" словом и принимавших решение о сносе, и тех, по чьей инициативе была построена в непосредственной близости от музея так называемая "Панорама", чье возведение могло навредить фундаменту здания музея, и тех, кто не понимает исторической ценности зданий.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Устрашающие кадры

Однако через какое-то время выяснилось, что флигели, которые собирались рушить, с трудом, но восстановить, оказывается, можно. То ли воинственно настроенный социум, пригрозивший чиновникам отстоять здание любой ценой, повлиял на это решение, то ли обнаружилась плохая коммуникация между государственным ведомством, в данном случае министерством и ООО "Кариатида", которое провело технический анализ здания, то ли нечто третье, о котором нам не дано знать.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Трещины с внешней стороны у здания тоже серьезные

Особенно возмутил неравнодушных к судьбе здания термин "нерентабельность", использованный специалистами технической экспертизы в контексте восстановления здания. Причем возмутил не только "болельщиков" за восстановление памятника архитектуры.

– Невозможно употреблять термин о нерентабельности в отношении исторических зданий, – делится своими соображениями относительно заключения экспертизы многолетний сотрудник музея, ее бывший директор, искусствовед Георгий Марсагишвили. – Ни одно историческое здание не может быть рентабельным, начиная с Некресского монастыря, и заканчивая мцхетским Джвари, там ведь одни камни… Возможно, это слово и употребляется экспертной комиссией. Но окончательное решение ведь принимает не техническая экспертиза. Она всего лишь высказывает свое мнение о состоянии здания. Решение будет принимать, скорее всего, комиссия, которая будет создана. Потом, вероятнее всего, будет объявлен конкурс на проект по восстановлению музея.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Проникнуть в музей не представляется возможным

Изначально здание было построено под гостиницу. Правда, гостиницей пробыло здание недолго, вскоре владелец здания Яков Зубалашвили продал его экзархату, и в нем поселилась семинария. А вот когда в 50-х годах в него перешел музей, потребовалось внести кое-какие изменения. Кстати, в те же годы один из флигелей обрушился, и он фактически после возведения был приставлен к основному зданию. По оценке экспертов технической комиссии, занимавшихся изучением состояния здания, основная часть здания, бесспорно, будет укрепляться. Флигель, который расположен на улице Гудиашвили, требует сложного и дорогостоящего решения, но укрепление возможно. Что же касается флигеля с правой стороны, расположенного на улице Пушкинской, его состояние настолько тяжелое, что без радикальных мер не обойтись. Треть здания должна быть разрушена и построена заново. Как объясняют инженеры, для того, чтобы провести такого рода восстановление, не обязательно разбирать весь флигель.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Здание музея одно из самых старых в городе

– В заключении говорится о том, что правый флигель нужно разобрать и восстановить из того же материала, – рассказывает Гия Марсагишвили. – У нас есть реставраторы, которые великолепно работают. Восстановили же на площади Гудиашвили дома и в этом случае отреставрируют прекрасно. Самой большой проблемой здания являются грунтовые воды, но они считаются бедой всего района, потому что их в этом месте много. Та же беда настигла тогда театр Руставели, но его укрепили.

Между тем, специалисты считают, что здоровье каменного пациента было подточено эстакадой, которая проложена в этом месте. Здесь протекает много грунтовых вод. После проведения эстакады, поток грунтовых вод был задержан.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Здание продолжает оседать

Вода более не текла так свободно и начала собираться в районе музея, что привело уже к тому, что уровень воды в подвалах музея поднялся. Прошло уже несколько лет после проведения этой эстакады, а основание музея продолжает оседать. Здание оседает и деформируется, притом настолько, что стены отклонены от нормы в 7-8 раз больше нормы, говорят конструкторы.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia В подвалах музея постоянно собирается вода

Техническое состояние здания специалисты относят к 4 категории. Всего насчитывается 5 категорий технического состояния зданий. Четвертая категория характеризуется как недопустимое состояние.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Зданию присвоили 4-ю категорию аварийности

Под этой категорией подразумевается снижение несущей способности и эксплуатационных характеристик, а также опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia В аварийность здания после таких кадров охотно веришь

– Здание музея состоит в списке культурного наследия, – продолжает искусствовед. – И в этом случае государство обязано спасти здание. Есть такие случаи, когда уже невозможно восстановить. Но у нас не такое положение. И если это будет стоить даже 10 миллионов, правительство должно выделить эти средства. Если я буду это восстанавливать со своей зарплаты, то это не получится. Но если включаются государство и городская власть, а она должна включиться также, потому что фасад этого здания создает какую-то атмосферу в городе, то тогда его можно сохранить. Я уверен, что здание будет восстановлено. Вот если не возьмутся его восстанавливать сейчас, оно и в самом деле разрушится.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia А восстановительных работ в здании не проводили с 50-х годов

Переселение музея

Не менее важный вопрос – сохранность музейных ценных коллекций и экспонатов. В сентябре 2021 года из музея в первую очередь вынесут коллекцию тканей и вышивок, а в последнюю – золотой фонд музея. В запасниках музея хранятся такие ценные экспонаты, как золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Особо ценная золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.). Помимо перечисленного, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции и Ирана, персидские ковры, картины русских художников Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова, Ивана Айвазовского, Аполлинария Васнецова и богатейшее собрание работ великого грузинского художника Нико Пиросмани.

Экспонаты перейдут на время ремонта в здание, которое находится рядом и представляет собой на данный момент хранилище.

– Это шестиэтажное здание начали строить в 1983 году по проекту архитектора Владимира Куртишвили и так и не достроили. Теперь в нем идут расчеты, как поместить все экспонаты в залы. У нас там до 5 тысяч квадратных метров, вот эти ресурсы мы и будем использовать. Корпус построен, перекрытия сделаны, вода не протекает. Там нужно заменить полы, кроме этого мы хотим сделать какие-то улучшения. Во времена, когда строился этот корпус, не было такой передовой техники. И система вентиляции была совершенно другой. Все это нужно, конечно же, согласовывать со специалистами.

photo : press-service of the Ministry of Culture of Georgia Здание бесспорно нуждается в восстановлении

По словам искусствоведа, есть правила, в соответствии с которыми будет производиться перенос всех экспонатов. Процесс будет происходить через внутренний двор. Реставраторы позаботятся о том, чтобы все было безопасно.

– Ходят слухи также о том, что отреставрированное здание может поменять функцию. И музей не вернется в прежнее здание после реабилитации. Так ли это?

– Если музею дадут лучшее здание, – отвечает Георгий, – со всеми удовлетворяющими его требованиями, музей от такого предложения не откажется. Говорить о том, что музей выкинут из здания, я не могу, потому что думаю, что этого не произойдет. А на время переселения экспозиции будут проходить в картинной галерее.

Окончательного ответа на вопрос, снесут ли здание или реабилитируют, от официальных структур пока нет. А значит, здание, являющееся свидетелем грандиозных свершений за последние 200 лет, пока остается в роли ходатайствующего о собственном спасении. И судьба его, как у героя известной сказки, зависит только от того, где будет поставлена запятая в предложении – казнить или помиловать…