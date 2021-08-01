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Старый город Тбилиси - вид на дома в районе Авлабари. Городская архитектура

Тбилисские истории: реальные случаи из жизни города

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Колумнисты
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Темы:
История Грузии - все самое интересное (151)
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https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210801/252467510/Tbilisskie-istorii-realnye-sluchai-iz-zhizni-goroda.html

Тбилиси очень богат интересными человеческими историями, странными приключениями и забавными случаями

Многие из этих историй получили огласку и были на устах у всей страны, а некоторые – остались малоизвестными…

Приведенные ниже истории – реальные.

Азарянц и сто рублей

Тбилисский миллионер Мелик Азарянц был, оказывается, человеком очень скупым. Он всегда ездил на конке, проезд на которой стоил 3 копейки. Приближаясь к караван-сараю, Азарянц обычно передавал вагоновожатому на билет сторублевую купюру. Тот отвечал, что у него нет сдачи, и Азарянц тут же снова прятал деньги в карман.

Предприниматель Александр Мелик-Азарянц
Архив Натальи Калантаровой
Предприниматель Александр Мелик-Азарянц

Так продолжалось месяцами. В конце концов, владельцам конки это надоело, и они собрали мелочь, насыпали ее в большой мешок и отдали вагоновожатому той конки, на которой ездил миллионер. И когда, выходя на своей остановке, Мелик Азарянц, как обычно, протянул сторублевку, вагоновожатый молча поставил перед ним большой мешок.

- Что это? – спросил миллионер.

- Ваша сдача – 99 рублей и 97 копеек – был ответ.

И конка отъехала…

Охрана туалета

В свое время в Тбилиси гостил министр культуры Чехословакии, который собирался посетить киностудию "Грузия-фильм". В ожидании почетного гостя вся киностудия была на ногах, руководство специально расчистило территорию, в особенности туалет, ставший рассадником антисанитарии. Более того, даже поставило возле него на один день охранника, чтобы туда никто не входил. Тот добросовестно выполнял возложенные обязанности, никого даже близко не подпуская к объекту охраны.

Но в какой-то момент он несколько ослабил внимание, и кто-то проник-таки в туалет. Охранник не растерялся, открыл дверь и буквально пинком выгнал без спросу вторгшегося наглеца.

Уже потом выяснилось, что "бравый охранник" выставил из туалета самого министра культуры Чехословакии…

Тбилисская лиса-археолог

Археологическая экспедиция Тбилисского этнографического музея под руководством Отара Ткешелашвили в первой половине 50-х годов вела разведывательные работы в окрестностях Тбилиси. Она обнаружила памятники древней материальной культуры, среди которых особое внимание привлекал пригорок вблизи проселочной дороги, ведущей в Дигоми.

Однако заслуга в этом открытии не менее чем археологам принадлежала… лисице, которая вырыла на пригорке норы и вместе с землей выкопала осколки глиняной посуды времен бронзового века, тем самым способствуя обнаружению очень интересного памятника.

Непутевый вор

Однажды в дом легендарного борца, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Гиви Картозия забрался вор. Преступник был неопытным, и милиции не составило труда его задержать. Позвонили прославленному спортсмену, объяснили произошедшее и попросили прийти в отделение.

Когда пришедший в здание милиции Гиви Картозия, вместо законченного криминала, обнаружил испуганного, совсем юного парня, он спросил – дескать, если тебе что-то было нужно, почему ты не пришел тогда, когда я был дома?

Борец, олимпийский чемпион Гиви Картозия
© photo: Sputnik / РИА Новости
Борец, олимпийский чемпион Гиви Картозия

- Маме моей очень плохо, и у меня нет денег на лекарство, - заплакал мальчик, - я и не знал, в чей дом пробрался.

И Гиви Картозия вывел вора из отделения полиции, потом навестил его больную мать, оставил деньги на лечение и вообще с тех пор заботился о парне – помог устроиться на работу, проложил ему путь в жизни…

Темы:
История Грузии - все самое интересное (151)
Теги:
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