Трехсторонние маневры у границ Афганистана: с какой целью их проводят

Страны Центральной Азии и Россия намерены развивать добрососедские отношения с Афганистаном, но не забывают о десятках террористических группировок, присутствующих на афганской земле

Совместные учения войск России и Узбекистана начались 2 августа на границе с Афганистаном, на узбекском горном полигоне Термез. Войсковая группировка отрабатывает задачи по обороне и обеспечению территориальной целостности Узбекистана с применением сухопутных сил, ударной авиации, современных систем разведки и целеуказания.

К маневрам привлечены около 1 500 солдат и офицеров, 200 единиц боевой техники, а также звено штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант. Летчики ударами с воздуха поддержат действия совместной группировки войск.

Силы ОДКБ – в деле. Объединенная российская военная авиабаза Кант – авиационный компонент Коллективных сил быстрого развертывания, и структурно входит в могущественную 14 армию ВВС и ПВО. Авиабаза Кант обеспечивает безопасность территории и воздушного пространства государств-участников ОДКБ, а также дружественного Узбекистана – по факту общего пространства безопасности.

Около 200 военнослужащих Узбекистана 1 августа прибыли на таджикский приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, где 5-10 августа состоится второе совместное учение войск России, Узбекистана и Таджикистана. Подразделения на своей технике совершили 200-километровый марш с полигона Термез, преодолев около 200 километров. В районе маневров развернуты командные пункты и оборудованы огневые позиции.

Учения на таджикском приграничном полигоне Харб-Майдон начнутся с боевого слаживания объединенной войсковой группировки России, Узбекистана и Таджикистана. На основном этапе военнослужащие трех стран отработают тактику уничтожения незаконного вооруженного формирования, нарушившего государственную границу. На всех этапах маневров предусмотрены тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Мы наблюдаем, как приграничные учения на полигонах Термез и Харб-Майдон постепенно интегрируются в единую совместную операцию России, Узбекистана и Таджикистана по разгрому вероятного противника на территории двух республик. Всего будет задействовано более 2 500 военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Здесь следует учесть тонкий политический момент – Узбекистан не входит в ОДКБ, но его участие в совместных маневрах подтверждает, что Ташкент разделяет общие заботы и затраты в формировании единой системы региональной безопасности.

Позиция России

Основу российского воинского контингента на границе с Афганистаном составляют подразделения 201 военной базы (Таджикистан) и подразделения спецназа. Для гарантированного решения поставленных задач командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин решил увеличить контингент российских войск до 1 800 человек и 420 единиц боевой техники. То есть количество российской техники в совместном учении на территории РТ возросло вдвое.

Занятые гражданской войной талибы, вроде бы, не планируют вторгаться в страны Центральной Азии, и все же обстановка у границ ОДКБ сложная. В начале июля "Талибан"* взял под контроль границы Афганистана с пятью странами – Ираном, Туркменистаном, Таджикистаном, Китаем, Пакистаном и территорией Кашмир (оспариваемая Индией, КНР и Пакистаном). Москва готова к полному захвату талибами власти в Афганистане, и, хотя не считает такое развитие событий реалистичным, готова к различным сценариям, заявил на днях спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Наибольшую тревогу вызывает безопасность Республики Таджикистан, которая имеет границу с Афганистаном протяженностью 1 344 километра. Россия официально предупредила в лице "Талибана"* все террористические группировки о готовности защищать союзников в случае выхода "джихада" за пределы Афганистана. При необходимости российская 201 военная база оперативно поможет Таджикистану, и здесь необходимо учитывать возможности усиления, боевой потенциал всего Центрального военного округа.

После осложнения обстановки в Афганистане 201 базу значительно укрепили, перевели с бригадного на дивизионный штат, и переоснастили новой боевой техникой. К примеру, с 2018 года мотострелки получают модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с новейшим боевым модулем "Бережок" (позволяет эффективно воевать ночью и днем). Кроме того, на аэродроме Гиссар воссоздана авиагруппа 201 базы в составе ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых Ми-8МТВ5-1. Винтокрылые машины участвуют в патрулировании протяженных горных районов пограничья с Афганистаном.

Российские пограничники не привлекаются к охране таджикско-афганской границы, однако Таджикистану помогает группа пограничных советников ФСБ России. Для прочности государственных границ много значит боевая авиация. Поэтому поближе к реке Пяндж, на аэродром Гиссар переброшены российские штурмовики Су-25, за которыми "маячит" мощь всей 14 армии ВВС и ПВО.

Журнал Military Watch отмечает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие в Центральной Азии, и развертывание Су-25 служит мощным сигналом для любых сил, угрожающих соседям РФ. Штурмовик считается самой мощной в мире платформой ближней воздушной поддержки. Этот самолет активно участвовал в боевых действиях в Афганистане, в Сирии и в других горячих точках новейшего времени.

Вполне закономерно, совместные военные учения на территории Узбекистана и Таджикистана встревожили талибов, которые считают, что на севере "у русских большие силы", поэтому многие "братья" ушли на юг Афганистана. Так, без прямого вмешательства во внутренние дела соседней страны, Россия и ее союзники снижают потенциал военных угроз для стран Центральной Азии.

Растущая ожесточенность

В разных провинциях Афганистана продолжаются боевые действия, наиболее ожесточенные в провинциях Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Герат, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.

В ночь на 1 августа талибы обстреляли ракетами аэропорт Кандагар (якобы оттуда их бомбили), все авиарейсы после этого отменили. В Герате боевики атаковали офис ООН – входы в комплекс обстреливались из гранатометов и пулеметов, есть жертвы.

Вышедшие из страны Соединенные Штаты 2 августа нанесли авиаудар по талибам в южной провинции Гильменд, и это подтверждает катастрофическое состояние межафганских мирных переговоров.

Президент ИРА Мохаммад Ашраф Гани сегодня созвал чрезвычайное заседание парламента, на котором заявил, что правительство приступило к выполнению нового шестимесячного плана укрепления национальной безопасности: армия будет защищать стратегические объекты, полиция займется обеспечением безопасности в городах. Очевидно, неохваченное силовыми структурами пространство останется во власти талибов, эта перспектива обещает новые бои и жертвы.

Ранее в Twitter-аккаунте пресс-секретаря "Талибана"* (в отличие от Дональда Трампа, его не блокируют) опубликованы фото бойцов военно-религиозного движения. Экипированы и вооружены они не хуже американского спецназа.

Между тем, после ухода США будущее афганских вооруженных сил находится под большим вопросом, прежде всего, из-за отсутствия надежных поставщиков топлива. Согласно свежему отчету специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, Пентагон за последние 10 лет потратил 3,74 млрд долларов на топливо для афганских силовых структур, и еще 1,45 млрд долларов необходимо потратить до 2025 года.

Здесь главная проблема – логистика. Главы военных ведомств Афганистана и Турции Бисмилла Хан Мохаммади и Хулуси Акар 31 июля обсудили по телефону обеспечение безопасности Кабульского аэропорта, то есть проект турецкого военного присутствия в Кабуле не утратил актуальности.

Возможно, имеются планы поставок бензина и дизельного топлива авиатанкерами (наземные транспортные коммуникации в большинстве провинций блокированы талибами).

Военные инструкторы НАТО приступили к обучению афганских спецназовцев в Турции. Параллельно первая группа из 200 афганских переводчиков-коллаборационистов была эвакуирована в США, на базу Форт-Ли в штате Вирджиния. Напомню, заявки на иммиграционную визу подали около 20 тысяч афганских переводчиков. А что делать остальным гражданам Афганистана, не согласным жить в средневековом мракобесии "исламского эмирата" талибов?

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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