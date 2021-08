Гиперзвуковой провал США: ракета не заводится, даже за большие деньги

Военно-воздушные силы США 28 июля в очередной раз провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Изделие "Super duper missile" (характеристика Дональда Трампа) отделилось от бомбардировщика B-52H Stratofortress у побережья Южной Калифорнии, однако реактивная тяга не включилась. Прототип упал в Тихий океан.

Апрельское летное испытание завершилось тем, что ракета AGM-183A просто не отделилась от крыла самолета-носителя и благополучно вернулась на авиабазу Эдвардс.