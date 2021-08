Новая российская гиперзвуковая ракета Х-95: что о ней известно

Новейшую гиперзвуковую ракету Х-95 в начале августа "рассекретил" начальник Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий в журнале Минобороны РФ "Военная мысль". Статья военачальника посвящена господству в воздушно-космической сфере, которое достигается применением ударной и истребительной авиации. Решающую роль при этом играют высокоточные дальнобойные ракеты воздушного базирования, в особенности гиперзвуковые. И если о ракете Х-95 заговорили на таком уровне, она вполне созрела.

Высокоточная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, предназначена для расширения боевых возможностей бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По информации источника РИА Новости, опытные образцы изделия Х-95 уже испытывались с воздушного носителя.

Технические характеристики новой авиационной ракеты не приводятся, однако известно, что гиперзвуковая ракета Х-47М "Кинжал" имеет скорость до 12 Махов и дальность полета более 2 000 км – без учета боевого радиуса носителя МИГ-31К (гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" принят на вооружение в 2018 году).

Можно предположить, что новейшая Х-95 полетит быстрее, дальше, и 5 000 км – не предел. Одно из главных требований Минобороны РФ к гиперзвуковому оружию авиационного базирования – способность поражать стратегические объекты противника на удалении не менее 5 500 км от рубежа пуска. Это важно, чтобы самолеты ВКС оставались вне зоны действия истребителей-перехватчиков типа F-22 и комплексов ПВО-ПРО. Полагаю, перспективные ракеты средней дальности генералу Зарудницкому были бы менее интересны.

Сегодня самолеты Дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС вооружены современными крылатыми ракетами Х-101 (Х-102 с термоядерной боеголовкой) дальностью до 5 500 км. Аналогов в мире нет, и все же малозаметная Х-101 может быть перехвачена средствами противоракетной обороны вероятного противника. Гиперзвуковые ракеты практически неуязвимы для всех существующих и перспективных систем ПВО-ПРО.

В гипотетической битве с высокотехнологичным противником ракета большой дальности Х-95 станет весомым фактором победы.

Со стратегическими носителями для новейших гиперзвуковых ракет Х-95 проблем не возникнет. Даже без учета "вечных" Ту-95МС, в строю российских ВКС сегодня 16 ракетоносцев Ту-160. Постепенно "Белых лебедей" модернизируют до уровня Ту-160М, переоснащают двигателями НК-32 второй серии, позволяющими развивать скорость до 2 200 км/час.

Около пятидесяти обновленных Ту-160М намечено построить на Казанском авиазаводе. Начало серийного производства ПАК ДА запланировано на 2028-2029 годы.