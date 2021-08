Польше нужен Калининград: конфликт уже начался

Прямо сейчас в одной из стран бывшего Варшавского блока незаметно для широкой мировой общественности разворачиваются события, которые потенциально могут полностью переформатировать энергетическую и, что важнее, геополитическую карту Европы, пишет колумнист РИА Новости.

Речь идет о Польше. Как пишут европейские средства массовой информации, в гонку энергетического перевооружения страны включились два местных олигарха и принадлежащие им компании. Один из игроков — Михал Соловов и его компания Synthos, в сферу интересов которой входит химическая промышленность. Его оппонентом выступает польский медиамагнат Зигмунт Солорж-Жак, которому принадлежит концерн ZE PAK.

Месяц назад Соловов объявил о заключении принципиального соглашения, в рамках которого американский концерн GE Hitachi Nuclear Energy обязался в период 2033-2043 годов построить на территории Польши четыре малых атомных реактора мощностью от одного до 1,6 гигаватта каждый. Его визави выступает с инициативой, которая гораздо более логична и реализуема, но на ее пути стоит хроническая польская русофобия. Солорж-Жак предлагает — ни много ни мало — вложиться в строительство Балтийской АЭС, расположенной в Калининградской области, и таким образом не только закрыть все проблемы Польши, но еще и стать ключевым региональным игроком на рынке поставок электроэнергии.

Текущая ситуация своими корнями уходит в историю и новомодную экологическую повестку. Дело в том, что Польша — одна из немногих стран бывшего Варшавского договора, кому в наследство от почившего СССР не досталась хотя бы одна старенькая АЭС. Польская энергетика целиком и полностью базируется на угле. По данным за 2019 год, уголь стал основой производства почти семидесяти четырех процентов электроэнергии — тот самый уголь, который в западном (да и не только) мире объявлен злейшим врагом экологии и убийцей полярных льдов.

Текущее положение вещей, естественно, очень не устраивает Евросоюз, но поляки из года в год отбиваются от всех требований озеленить собственную энергетику, справедливо указывая, что заменить две трети генерации не самой маленькой страны ветряками и солнечными панелями просто нереально. Этот политический тяни-толкай между Брюсселем и Варшавой длится не первый год, но с учетом того, что польский бюджет ежегодно получает из европейской казны невозвратные дотации в размере 15-20 миллиардов евро, правительство Польши вынуждено искать способы удовлетворить требования доноров.

Из имеющихся в наличии ископаемых ресурсов Польша богата только углем и еще немного природным газом. Запасы последнего, впрочем, достаточно ограниченны, и внутренняя добыча покрывает лишь половину потребностей. Недостающие ресурсы в объеме девяти миллиардов кубометров в год поляки получают из России по магистральному газопроводу "Ямал". Поставки же сжиженного газа из Соединенных Штатов так и не стали спасительной панацеей, составив скромные семь процентов от общей потребности.

При этом ни для кого не секрет, что Польша — давний и ярый противник любых российских энергетических проектов в Европе. Варшава с постоянством, достойным иного применения, заявляет, что уже совсем скоро она полностью откажется от закупок российского газа, и в союзе со странами Прибалтики создает все мыслимые препятствия для реализации "Северного потока — 2", то есть торпедирует попытки Германии и Австрии стать главными газовыми хабами Европы.

У Варшавы, загнанной в узкие рамки собственной антироссийской политики, остается очень ограниченный выбор инструментов для выхода из сложившейся ситуации. Точнее говоря, вариант всего один — атомная энергетика.

Логика, экономика, география и физика подсказывают, что полякам нужно отложить в сторону свою нелюбовь к России и начать с ней сотрудничать.

Польша — страна энергодефицитная. Это означает, что она самостоятельно производит меньше электроэнергии, чем необходимо для обеспечения своей жизнедеятельности. Цифры вещь упрямая, а они говорят, что при ежегодном потреблении 165,5 тераватт-часа еще тринадцать Варшава покупает за границей. Грубо говоря, каждый десятый киловатт в польской энергосистеме — импортный. Но это не все. Если взять карту Польши и наложить на нее расположение электростанций, невооруженным глазом будет видно, что на северо-востоке страны — в Августовском повяте и Подляском воеводстве — вообще нет объектов генерации. Ближайшие ТЭС расположены южнее Варшавы и западнее Гданьска. Балтийская АЭС, хоть и расположена у границы с Литвой, сугубо географически значительно ближе к двум польским регионам, испытывающим хронический дефицит электричества. Постройка же магистральной ЛЭП до границы с Польшей задача вполне решаемая при современном уровне технологий.