Стратегические учения РФ и КНР: большой привет американцам и талибам

Российско-китайские оперативно-стратегические учения на северо-западе Китая интегрированы с учебными авиаударами ВКС России на приграничных с Афганистаном полигонах в Центральной Азии и выглядят продолжением формирования российско-китайского военно-политического союза

Многолетняя практика совместных войсковых маневров РФ и КНР на этой неделе перешла в стратегическую плоскость. Около 13 тысяч военнослужащих и почти 500 единиц боевой техники задействованы 9-13 августа в оперативно-стратегическом учении двух стран на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Россию представляют отряд оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края и аппарат управления. Китай на учении задействовал Военно-воздушные силы и сухопутные войска.

На старте маневров "Запад/Взаимодействие-2021" российские военнослужащие с участием китайских инструкторов выполнили стрельбы из штатного вооружения колесных танков и бронированных штурмовых машин Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На полигоне "Цинтунся" российские мотострелковые подразделения под командованием генерал-лейтенанта Михаила Носулева поразили большинство мишеней, которые имитировали артиллерийские орудия и бронеобъекты условного противника.

Российские подразделения участвовали также в совместном десантировании из вертолета посадочным способом. В ходе тренировки военнослужащие со штатным вооружением совершили перелет и высадку в незнакомом районе. Совершили многокилометровый марш по пересеченной местности, выполнили поставленные задачи с применением современных приборов наблюдения и разведки, ручных пулеметов, снайперских винтовок и автоматов АК-12.

Авиационная эскадрилья в составе многоцелевых истребителей двух стран вылетела с аэродрома Иньчуань, нанесла удары по наземным целям осколочно-фугасными бомбами, и отработала своевременный уход от средств ПВО условного противника. При этом российские экипажи истребителей Су-30СМ и китайские пилоты истребителей Дзянь-11 и Дзянь-7 успешно взаимодействовали во всем диапазоне задач.

Совпадение интересов и целей

Легенда учений "Запад/Взаимодействие-2021" официально не направлена против какой-либо третьей страны. И все же выбор полигона, войск и сил, стратегии взаимодействия – многозначный иероглиф, совершенно неслучайный в китайском "искусстве войны".

Возможности совместной группировки войск РФ и КНР на полигоне "Цинтунся" позволяют (гипотетически) "проецировать силу" как в западном, так и в восточном направлении.

Аэродром базирования российской и китайской истребительной авиации Иньчуань находится на одинаковом расстоянии от Кабула и Токио – около 3 000 км (совпадает с практической дальностью полета Су-30СМ без дозаправки в воздухе).

Вместе с тем сохраняется интрига: орбитальные спутники "увидят" не все тактические приемы, а разведывательная авиация вероятного противника не может беспрепятственно выполнять свою миссию в отдаленном северо-западном регионе КНР.

Россия перебазировала на учения в Китай несколько истребителей Су-30СМ поколения 4++, и это показатель готовности к боевой интеграции всех видов и родов вооруженных сил двух стран.

Совместные военно-морские и сухопутные учения проводились неоднократно. Объединенные эскадрильи ранее летали только над морем в ходе патрулирования.

Совместное применение многоцелевой ударной авиации во взаимодействии с сухопутными войсками – новое слово в маневрах России и Китая, адекватный ответ на военные провокации США и НАТО в Черноморском и Восточно-Китайском регионах.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ оснащен двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Бортовая РЛС с фазированной антенной решеткой позволяет обнаруживать самолеты противника на удалении 140 км, одновременно сопровождать более 15 воздушных целей, выбирать приоритетные и обстреливать 4 из них на удалении до 100 км.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, аэродромов противника на большой глубине – высокоточными ракетами "воздух-поверхность" разных типов, дальностью до 285 км.

Китайский истребитель Дзянь-11 (J-11D) считается эквивалентом российского Су-35С, на конструктивной основе Су-27. Способен поднять в небо арсенал массой около 15 тонн, а боевой радиус J-11D не уступает Су-30СМ.

Перед лицом общих угроз регионального уровня (война в Афганистане) и глобального масштаба (объявление РФ и КНР главными военными противниками США и НАТО до 2030 года) технологическая и стратегическая интеграция вооруженных сил и, в частности, ударной авиации России и Китая – возможна, вероятна и необходима. Отладку этого сложного механизма мы и наблюдаем на китайском полигоне "Цинтунся".

Не остаются в тени и синхронные учения на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, где более 10 самолетов и вертолетов Центрального военного округа (РФ) поддерживают совместную операцию сухопутных войск России, Таджикистана и Узбекистана. Летчики уничтожают ракетно-бомбовыми ударами замаскированные базы условного противника, совместная войсковая группировка готовится к отражению угроз с юга, стратегия и тактика "Запад/Взаимодействие-2021" здесь дублируются, со своим центрально-азиатским акцентом.

Аналогичные российско-узбекские маневры "Юг-2021" только что завершились в Узбекистане, на полигоне Термез, где российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 условно уничтожили противника на афганской границе.

Позиции "Талибана"* и США

Актуальность совместных учений в Центральной Азии и в Китае подтверждают сводки боевых действий из Афганистана. Талибы перешли от стратегии контроля границ и транспортных магистралей страны (то есть доминирования "по площадям") к захвату административных центров.

За выходные дни они овладели столицами северных провинций Кундуз, Сари-Пуль, Джаузджан, а также Нимроз (граничит с Ираном). Это угрожает странам Центральной Азии как минимум многотысячными потоками афганских беженцев не согласных с силовым захватом власти террористами.

Захват городов происходит по единому сценарию: талибы подходят к городу с ключевых направлений на "трофейных" бронемашинах "Хамви" американского производства, блокируют снабжение правительственных сил, пути отхода, затем входят в город с 3-4 направлений, разрезая его на зоны контроля мобильными отрядами. И приступают к "зачистке" очагов сопротивления.

При этом афганская армия не приходит (или не успевает) на выручку окруженным подразделениям.

Талибы не просто штурмуют столицы провинций и расстреливают своих противников и оппонентов, они обещают казнить главных афганских политиков после взятия Кабула.

Активность "Талибана"* в провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном и Китаем вынуждает Пекин вести более активную и жесткую политику на афганском направлении. Пентагон "взялся за старое", и "утюжит" позиции талибов стратегическими бомбардировщиками B-52.

Можно представить обиду талибов, которые подписали с Соединенными Штатами мирный договор в Дохе в феврале 2020 года.

Впрочем, у Вашингтона имеются свои, нередко парадоксальные геополитические приоритеты и военно-политические чаяния. Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун 6 августа предсказал "катастрофические" последствия, в случае если ВВС не будут меняться достаточно быстро, чтобы не отставать от КНР. Военачальник подчеркнул, что у ВВС США должно быть "правильное сочетание" возможностей, чтобы победить Китай.

Очевидно, мир на планете американскими планами совершенно не предусмотрен. Афганистан – всего лишь эпизод глобальной битвы с "мировым злом", "странами-изгоями" и прочими химерами Вашингтона.

По данным Пентагона, Китай сможет преодолеть американское превосходство в воздухе к 2035 году, при том что обновление ВВС США в значительной степени застопорилось – за последние 27 лет разработано всего четыре новых истребителя. Заметим, слухи о превосходстве в воздухе американских истребителей сильно преувеличены, а Китай очень быстро построил 100 новых шахт для ядерных МБР. В термоядерном конфликте всякое превосходство в воздухе теряет смысл.

На фоне американских приготовлений к будущим битвам, позиции и войска России и Китая закономерно сближаются, совместные учения во всех средах боевого применения обеспечивают синергетический рост обороноспособности двух стран. Договор о военном сотрудничестве Москвы и Пекина, как формализованный документ, сложившейся объективной реальности не изменит. Совместные заявления РФ и КНР от 5 июня 2019 года (http://kremlin.ru/supplement/5413) об укреплении глобальной стратегической стабильности и о развитии стратегического взаимодействия определяют военно-политический курс двух государств на десятилетия.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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