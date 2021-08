Талибы меняют тактику и захватывают столицы на севере: чем ответят Кабул и Вашингтон

За три дня 8-10 августа "Талибан"* захватил пять столиц северных провинций Кундуз, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Балх, не считая административного центра провинции Нимроз на юго-западе страны. Пять "обезглавленных" талибами провинций Афганистана представляют собой сплошное пятно на карте, при этом Джаузджан, Балх и Кундуз граничат с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Военно-религиозное движение с начала лета доминирует над правительственными силами в большинстве провинций, и все же успехи на севере Афганистана выглядят парадоксальными. Здесь позиции "Талибана"* всегда были слабее, чем в центральных и южных регионах. В первое пришествие талибов к власти в 1996-2001 годах часть страны усилиями "Северной коалиции" все же оставалась неподконтрольной террористам. В Панджшерском ущелье тогда находились сотни тысяч беженцев, которые терпели лишения (не хватало питьевой воды и продуктов), но предпочитали жить так, а не в своих домах – под властью "Талибана"*.

Сегодня относительно безопасными для беженцев остаются лишь укрепленная столица Кабул и территории соседних стран.

Наиболее ожесточенные бои между правительственными силами и экстремистами идут в 18 провинциях, включая Бадахшан, Тахар, Кундуз, Джаузджан, Герат, Гильменд и Кандагар. При этом гибнут сотни мирных жителей, более 57 тысяч семей покинули свои дома. Беженцы протестуют в Кабуле, требуют помощи от правительства и ООН. По данным министерства просвещения ИРА, после активизации боевых действий и наступления талибов по всей стране 42% учащихся лишились доступа к образованию. И это лишь зарницы грядущего "Исламского эмирата".

Обеспокоенный признаками очередной организованной Вашингтоном гуманитарной катастрофы, Пентагон помогает как может – направил стратегические бомбардировщики В-52, которые с большой высоты бомбят позиции талибов и прилегающие застройки. Подобная тактика не изменила талибов за последние 20 лет, а после вывода войск США и НАТО авиаудары выглядят проявлением отчаяния и политического бессилия.

Вашингтон не имеет четкого плана действий на афганском направлении. Военно-воздушные силы США еще наносят авиаудары по талибам, преимущественно с отдаленной авиабазы Аль-Удейд в Персидском заливе. При этом Пентагон намекает, что в ускоренном падении будет виновато само "руководство" в Кабуле, которое неумело использует свои преимущества – современное вооружение и численное превосходство силовых структур.