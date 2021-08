"Самое время ссорить Москву с Китаем": США призвали действовать

Америка окончательно запуталась в своей стратегии относительно Китая и России. Вот и американский госсекретарь Энтони Блинкен жалуется на Москву и Пекин — они, дескать, врут про США, хотят дискредитировать великую державу:

Перечислив сильные стороны Америки, в том числе и то, что "наша сеть альянсов и партнерств с другими странами не имеет себе равных, наши вооруженные силы — самые мощные и боеспособные силы на планете", Блинкен тем не менее признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене и Штатам все-таки стоит вложиться во "внутреннее обновление", потому что страна уже откатилась на 13-е место в мире по качеству инфраструктуры и на девятое — по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту (но ведь это Трамп призывал "Сделать Америку великой снова" — за что же тогда его гнобили?), пишет колумнист РИА Новости.

Вторя Байдену, Блинкен сетует на то, что "демократия в настоящее время находится под угрозой во всем мире, а авторитаризм и национализм находятся на подъеме", но "США каждый день ведут правую борьбу за политическую свободу и права человека". То есть никто в Вашингтоне не собирается отказываться от претензий на глобальное доминирование (если называть вещи своими именами), признавая при этом существующие внутренние проблемы, но зачем-то одновременно там обвиняют Москву и Пекин в дискредитации американской мощи. Однако какое значение имеет агитация против США, если Америка все так же сильна и уверена в своей миссии?

Но в том-то и дело, что не сильна и не уверена. Да, американская финансово-экономическая мощь все еще превосходит китайскую, а вооруженные силы — мощнее русских. Да и совокупное геополитическое влияние Штатов все еще огромно, но вот только мир все быстрее ускользает из американских пальцев. Не потому, что Россия и Китай рассказывают всем о том, какие слабые американцы, а потому, что весь мир видит это своими глазами.

Видит кризис американской глобальной стратегии — мир по-американски не состоялся. Видит неудачу попыток перестройки этой стратегии. Видит внутриамериканский кризис. И кстати, одним из признаков кризиса США является сам факт того, что в Вашингтоне стали жаловаться на российские и китайские козни. Сначала на хакеров и вмешательство в выборы (в адрес России), на нечестную конкуренцию в мировой торговле и экономике (в адрес Китая), а теперь вот и на то, что Китай и Россия рассказывают всем остальным про американский упадок. Не верьте им, мы не слабые, мы сильные, отвечают в Вашингтоне — что уже смешно.

Тем более что Москва и Пекин не рассказывают никому про американский кризис — это и так все знают. Они строят новый миропорядок, настраивают новый баланс сил. США в упадке — это не желание России и Китая, это констатация реальности. Никто не знает, сколько времени займет скольжение США вниз — десять или тридцать лет, но этот процесс неизбежен. Причем все это время Штаты будут оставаться сильнейшей мировой державой, да еще и пытающейся сохранить под своим контролем единый Запад. То есть в любом случае они все еще будут номером один на мировой арене. И чем слабее будут становиться, не отказываясь при этом от своего мессианства, тем опаснее они будут для всех, включая собственное население. Ведь Штаты давно уже не национальное государство, а точка сборки глобального атлантического проекта. Понимание этой опасности есть и у Китая, и у России: нам нужен аккуратный закат американской эпохи, а не ее неконтролируемое обрушение — и уж тем более не война с падающим гегемоном.

Штаты же упорно не хотят ни менять целеполагание, ни отходить на "зимние квартиры" — ими все больше овладевает идея дать решающий бой Китаю. Действовать на упреждение, пока тот еще не стал сопоставимой со Штатами по всем параметрам глобальной силой. И для этого нужно оторвать от него Россию. Это понимают все более-менее трезвые американские стратеги — вот только никто не понимает, как это сделать.

Дело в том, что раньше Штаты исходили из того, что российско-китайский альянс не может быть стратегически устойчив. Не спрашивайте почему — так удобно было думать, таков был уровень понимания американцами Китая и России, таков был политический заказ. А еще таково было мнение видных китайских и особенно российских аналитиков в самих наших странах. "Видных" для американцев — то есть тех, кого они считали серьезными экспертами и аналитиками и на чьи выводы опирались в своих умозаключениях и прогнозах. Ну а если и в Москве пишут о том, сколько противоречий, явных и скрытых, лежит на пути русско-китайского сближения, значит, так оно и есть.

Это песня продолжалась даже после 2014 года, когда объявленный Россией еще раньше разворот на Восток был подхлестнут конфронтацией Москвы с Западом. Ну и что, что Путин и Си сближаются, все это неустойчиво, все равно русские боятся китайцев, да и элита у русских прозападная, да и вообще ничем это не закончится, если нужно будет, мы легко развернем Россию к себе.

В какой-то момент даже казалось, что американцы просто не хотят смириться с реальностью, а именно — с тем, что стратегические отношения Москвы и Пекина вообще не зависят от воли и желания Вашингтона. Точнее, зависят только в одном — в способности США еще больше укрепить русско-китайскую спайку. Потому что практически все, что делали американцы в последние годы, лишь убеждало Путина и Си Цзиньпина в правильности их действий, цементируя стратегический выбор двух стран.

Американский истеблишмент не позволил Трампу даже попытаться разыграть комбинацию с увеличением давления на Китай и ослаблением давления на Россию. На Пекин стали давить сильнее — но и сдерживание Москвы не ослабили. То есть Вашингтон продолжал успешно трудиться над строительством российско-китайского альянса.

Более того, Байден подвел под эту работу еще и идеологическую (то есть самую серьезную) основу — теперь это борьба против мирового авторитаризма, этой гидры с двумя головами, Москвы и Пекина. Америка окончательно лишила себя свободы маневра.

Но на что-то же там надеются? Конечно — и даже понятно, на что именно. Американцы делают ставку на то, что им удастся разорвать российско-китайский альянс изнутри, причем именно с российской стороны. Они надеются убедить русских в том, что им невыгодно быть вместе с китайцами. Но это же сумасшествие? Нет, холодный расчет — хоть и исходящий из неправильной посылки.

"Россия и Китай не являются естественными и органичными партнерами; исторически эти страны конкурировали друг с другом, и истоки их давнишнего соперничества едва ли исчезли навсегда. Кремль остро ощущает реальный расклад сил и прекрасно понимает, что вялая Россия, в которой живет около 150 миллионов человек, не идет ни в какое сравнение с динамичным Китаем (около полутора миллиардов человек). Экономика Китая примерно в десять раз больше российской, и Китай находится в совершенно иной лиге, если говорить о новых технологиях и инновациях. Инициатива Китая "Пояс и путь" глубоко проникла в традиционную сферу влияния России в Центральной Азии, и Кремль обоснованно обеспокоен тем, что КНР также имеет планы на Арктический регион.

Тот факт, что Россия остается предана Китаю, несмотря на такую асимметрию, является явным признаком недовольства Москвы Западом. Однако со временем дисбаланс будет только увеличиваться и становиться источником все большего дискомфорта для Кремля.

Это цитата из опубликованной на днях в Foreign Affairs статьи "Вашингтону следует помочь Москве расторгнуть неудачный брак". Автор, Чарльз Капчан, не просто профессор Джорджтауна и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям — он еще и бывший служащий Совета национальной безопасности времен президентства Обамы. То есть можно без особых натяжек говорить о том, что мы имеем дело не просто с экспертным мнением, а с позицией важной части "вашингтонского болота".

Нет, Капчан не питает иллюзий относительно того, что Россию можно легко оторвать от Китая — но убежден в том, что это нужно и можно пытаться сделать. Нет смысла анализировать конкретные примеры болевых точек в российско-китайских отношениях, на которые предлагает давить Капчан. Некоторые из них просто смешны, как, например, миф об угрозе заселения китайцами Дальнего Востока и русском страхе перед этим. Тут, впрочем, американцы оказались в заложниках собственной пропаганды — наши, отечественные, западники так усердно пиарят тему "китайской экспансии" (рассчитывая тем самым и создать в России негативное отношение к китайцам, и дискредитировать Путина, который "продал все Китаю"), что в Вашингтоне просто не в состоянии отличить правду от вымысла.

Ошибочны и многие другие утверждения Капчана. Например, о том, что российско-китайское сотрудничество "опирается на шаткое основание, и ему не хватает взаимного доверия, как и китайско-советскому партнерству в начале холодной войны". Или о том, что "отношения двух стран в высшей степени персонализированы и сильно зависят от непредсказуемых отношений между двумя лидерами — Си и Путиным". Странно называть непредсказуемыми отношения двух руководителей, которые неоднократно подчеркивали их доверительный и близкий характер. И так же странно сетовать на нехватку взаимного доверия между двумя странами, которые сделали осознанный стратегический выбор в пользу укрепления своих связей.

Но в статье Капчана интересно другое — то, как он предлагает склонять Россию на сторону Запада. Тут есть целый набор шагов, которые должны предпринять Штаты для того, чтобы "изменить более широкий стратегический расчет Кремля, продемонстрировав, что более тесное сотрудничество с Западом поможет России избавиться от растущей уязвимости, вытекающей из ее тесного партнерства с Китаем". Чего только тут нет!

И отказ от формулировки стратегии США "в черно-белых тонах типа "демократия против автократии" — "если все свести к соперничеству идеологий, то это может еще больше сблизить Россию с Китаем".

И "найти точки соприкосновения с Москвой по широкому кругу вопросов, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и изменение климата".