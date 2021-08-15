"Кто вас просил?" - смешная история с вызовом пожарных в Тбилиси

Тбилиси, действительно, город поразительный, и истории тут случаются часто из ряда вон выходящие. Особенно, с женщинами

Натия возвращалась с дочкой из парка. Прохожих на улице почти не было. Желтые, красные листья на деревьях радовали глаз палитрой оттенков. Холодное воскресное утро настраивало на тихие философские мысли о цикличности Вселенной.

И вдруг посреди этого великолепия нос Натии уловил явный дискомфорт. Откуда-то сверху тянуло дымом. Подняла голову. Так и есть. Из под крыши многоэтажки валили сизые клубы.

- Пожар! - молнией пронеслось в голове. - И людей не видно.

Натия набрала на мобильнике 112 и продиктовала оператору приблизительный адрес.

- Как вы правильно сделали, что проявили бдительность! - выразила свой восторг тут же возникшая из воздуха старушенция в берете. Один глаз у нее был прикрыт, а другой испытывающе изучал представительницу молодого поколения с активной гражданской позицией. - Все-таки хорошо, что изобрели мобильники. Эх, как их не хватало в наше время. Помню, в 56 году стояла я на Земмеля (аптека немца Земмеля, стоявшая на углу Верийского спуска - примеч. ред.).

Натия вежливо ей кивнула и стала вглядываться в противоположный конец улицы.

Пожарная машина с сиреной появилась относительно быстро - через 10 минут. Все это время Натии пришлось поддерживать светскую беседу с общительной пенсионеркой на тему параллелей исторических эпох в плане технического прогресса, начиная с николаевского времени.

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Натия уже не знала, чем заткнуть этот фонтан, но, к счастью, появление пожарных спасло положение. Молодцеватые ребята в красных робах со светящимися полосами на груди тут же приковали к себе внимание говорливой старушки. К Натии подошел один из них с ручкой и папкой наперевес - заполнять протокол.

- Ваша фамилия и номер удостоверения!

И на весу стал заполнять соответствующие графы в бланке.

Натия всмотрелась в пожарника. Не может быть... Ахнула.

- Зура, это ты?

Тот тоже узнал одноклассницу. Полез целоваться.

- Ваа, Натия, ты как здесь оказалась?

- Много не болтай, беги тушить, а то все сгорит! - прикрикнула на него бдительная гражданка.

И Зура, что-то крикнув бригадникам, трусцой побежал к "очагу возгорания".

- Всегда был с заторможенной реакцией, - анализировала Натия, провожая взглядом всю компанию. - А смотри, куда пристроился. Хотя в этой жизни ничему не удивишься. Логика отсутствует.

Зура в школе еле перебирался из класса в класс и вошел в историю как редкий тупица, напрочь не способный учить стихи. А женился сверхудачно на единственной дочке цеховика в районе. Видно, что-то не так пошло, раз он в поте лица тут спасает чужое имущество.

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Вскоре Зура вышел из подъезда и присоединился к Натии.

- Ты чего тут прохлаждаешься?

- У меня работа умственная, - последовал самодовольный ответ.

У Натии, наверное, округлились глаза от такого заявления.

- Я психолог по совместительству! - Зура решил добить ее до конца. - Ликвидирую стрессы пострадавших при стихийных бедствиях.

- Тыыы?

- Я.

И достал из глубоких штанин переплетенный блокнот с вырезками - распечатками из интернета.

У Натии перед внутренним взором промелькнуло, как Зура не мог списать контрольную без ошибок, и рассматривать пресловутый блокнот она даже не стала.

Зуре надоело интриговать бывшую гордость класса, и он рассказал, что и как.

- Когда я пришел на собеседование, был жуткий конкурс. Вот я и сказал, что знаю ноу-хау - как оказывать психологическую помощь погорельцам. Такого никто до меня не говорил, и меня взяли.

- Умоляю, Зура, какое еще ноу-хау, когда ты двух книг в жизни не прочитал.

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- Я просто распечатал несколько реальных историй, когда после пожара, потеряв все, люди находили шикарную работу и даже удачно женились. Потом объясняю, что жизнь - зебра полосатая. И после черной полосы обязательно будет белая.

- Что-то моя белая полоса никак не наступит, - хмыкнула Натия, переосмысливая свое застойное бытие.

- О! - Зура поднял брови и скроил многозначительную рожу. - Надо уметь ждать.

В этот момент из подъезда выбежали пожарные и двое парней с явно недовольными мордами.

- О, твои клиенты! - кивнула на них Натия, настраиваясь на блистательное шоу психологических трюков.

Зура окинул "фронт работ" цепким взглядом и увильнул на задний план.

- У меня лучше с женщинами получается. Качественнее.

- Кто пожарных вызвал? А? - крикнул один из пострадавших тоном, не предвещавшим сердечных излияний.

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- Я... - выдавила Натия.

- Что, делать было нечего, да? - рявкнул верзила. - Сидели, понимаешь, шашлыки жарили на свежем воздухе у себя на балконе. И вдруг нам двери начинают ломать. Стучат, врываются. понимаешь, в самый процесс.

- Действительно, кто вас просил? - фальцетом выкрикнула где-то под рукой недавняя пенсионерка.

- Только и знаете, что болтать по мобильному. Наверное, захотелось по телевизору прославиться, в хронику дня попасть! Поразительный эгоизм у вашего поколения!

Натия ошалело уставилась на эту маленькую клизму без механизма и не знала, что ответить.

Зура моментально подхватил ее под руку и перешел на официальный тон.

- Пройдемте, калбатоно! Вы слышали такую мудрую фразу: "Каждое доброе дело наказуемо!" На будущее будьте осторожней, вызывая пожарных, так как психика у людей в экстремальных ситуациях мало изучена.

Потом повернулся к бригаде и помахал рукой.

- Сворачиваемся, ребята! Очаг ликвидирован.