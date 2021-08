Афганистан: Шойгу и Байден призывают к борьбе, но по-разному

Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана спровоцировал стремительную деградацию обстановки в стране и всплеск террористической активности. Талибы за минувшие пять дней захватили столицы 13 провинций – Газни, Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат, Кандагар и Гильменд. Семь из них – северные.

Впрочем, "Талибан"* доминирует во всех 34 провинциях Афганистана. Административные центры, включая Кабул, фактически находятся в осаде.

Арсеналы правительственной армии постепенно переходят в руки талибов, включая тяжелую артиллерию, бронетехнику и боевую авиацию. На этом тревожном фоне министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана. И подчеркнул, что боеготовность вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана не должна зависеть от обещаний "Талибана"* не пересекать границы, не атаковать сопредельные территории.

Пророк Мухаммед говорил: "Война – это обман". Провокации талибов вероятны и ожидаемы. Для обеспечения безопасности Центрально-Азиатского региона Минобороны РФ продолжит серию маневров с союзниками у границ Афганистана.

Генштаб ВС РФ положительно оценил итоги двух совместных учений на территории Узбекистана и Таджикистана в начале августа, действия межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов – на основе сирийского боевого опыта.

Американский президент Джозеф Байден также отреагировал на катастрофическое развитие событий в Афганистане и 11 августа призвал численно превосходящие правительственные силы ИРА самостоятельно сражаться с талибами за свою страну.

Кроме того, Байден назвал афганского министра обороны Бисмиллу Хана Мохаммади "серьезным борцом" и резюмировал: "За 20 лет мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 тысяч афганских военнослужащих… Мы потеряли убитыми и ранеными тысячи американских граждан".

То есть, мы ушли, и гаснущий свет демократии – не наша проблема.

США завершили войну, и в Вашингтоне об этом не жалеют, вне зависимости от позорного и трагичного итога двух десятилетий. Дальнейшая американская помощь Исламской республике будет незначительной. Отдельные авиаудары ВВС США по позициям талибов "из-за горизонта" погоды не сделают, и могут лишь приумножить потери гражданского населения.

В Пентагоне прогнозируют падение Кабула в срок до трех месяцев. Вашингтон рассматривает возможность закрытия посольства США в столице Афганистана и прорабатывает варианты срочной эвакуации американских дипломатов – до конца августа. Пентагон отправил в ИРА 3000 военнослужащих для безопасного вывоза дипломатов.

Президент ИРА Ашраф Гани 11 августа в Мазари-Шарифе (столица северной провинции Балх) провел переговоры с влиятельными политиками Абдулом Рашидом Дустумом и Аттой Мохаммадом Нуром о координации, оснащении, мобилизации отрядов народного ополчения – под руководством правительственных сил безопасности. В тот же день Гани назначил нового начальника штаба Афганской армии – генерала Хайбатуллу Ализая, который ранее командовал войсками спецназа.

Легендарный маршал Дустум специально прилетел в осажденный Мазари-Шариф, чтобы возглавить народное сопротивление на севере Афганистана. Он заявил: "Талибам будет непросто выбраться с севера живыми". Хватит ли сил для контрудара в "отрезанном" от Кабула и других воюющих провинций Мазари-Шарифе?

Талибы не везде встречают стойкое сопротивление. Большинство районов административного центра Таринкот (южная провинции Урузган) 12 августа отданы без боя. Губернатор восточной провинции Газни Дауд Лагмани арестован по обвинению в сдаче провинции талибам.

СМИ сообщают, что движению "Талибан"* сдались губернатор и ряд чиновников западной провинции Фарах. Исламская республика разрушается на глазах. Тысячи беженцев из охваченных войной провинций размещаются в кабульских мечетях. Остановить наступление талибов может лишь чудо.

Заметим, могущественные страны НАТО чуда не обещают.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 11 августа пообещал содействовать миру в Афганистане. Министерство обороны Турции намерено "в ближайшее время" решить проблему безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле – при соблюдении ряда условий, включая поддержку США.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает сделку США с "Талибаном"* большой ошибкой, точнее – "гнилой", и прогнозирует возвращение НАТО в Афганистан "через 10 или 20 лет". Пока одни слова.

Вероятно, у талибов есть силы и время для создания нового афганского государства, которое может оказаться не вполне забытым старым.

Напомню, моджахеды (партизаны) вошли в Кабул только через три года после выхода советских войск из Афганистана – в 1992-м. Вскоре перессорились, и в 1994 году бывший моджахед мулла Омар основал "Талибан"* (в Кандагаре).

Талибы пришли к власти в 1996-м, не без помощи пакистанских спецслужб и денег арабских монархий (на вооружение).

Большой международный терроризм начался не с разрушения американских "башен-близнецов" в сентябре 2001 года, а с принудительной посадки в августе 1995 года российского грузового самолета Ил-76ТД казанской авиакомпании "Аэростан" (тогда действовала истребительная авиация "Талибана"*, история отражена в художественном фильме "Кандагар").

Афганистан в режиме Исламского Эмирата достаточно быстро превратился в Мекку террористических организаций, включая "Аль-Каиду"*, ИГ* и другие. С учетом международного статуса "Талибана"*, можно утверждать, что сегодня у границ Центральной Азии создается террористическое государство, которое адаптирует религию под свои нужды.

Известно, что основа идеологии талибов – ислам суннитского толка, в котором Коран и Сунна – первоисточники, позволяющие решать различные проблемы на основании ясных аятов (стихов) и хадисов (сообщений о деянии пророка Мухаммеда), либо на основании доводов своего разума. Последнее основание очень опасно.