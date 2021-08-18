Польша теряет последних союзников: теперь она воюет и против США

На этой неделе получил продолжение скандал с законом "о реституции", что привело к отзыву посла Израиля. Не стихают и "исторические войны" со всем миром по поводу закона о запрете термина "польские концлагеря". А на днях Польша начала наступление на святое — на бизнес-интересы своего главного союзника и покровителя, Соединенных Штатов Америки, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.

Речь идет о принятии сеймом поправок к закону о радио- и телевещании, получивших в тамошних СМИ название lex TVN — "закон о телеканале TVN", поскольку все понимают, что мишенью авторов проекта является главный оппозиционный телеканал страны, против которого ополчилось правительство. В поправках, конечно, нет ни слова о самом канале — всего лишь об ограничении иностранной собственности в теле- и радиоорганизациях. Но сразу после скандального голосования в сейме громогласное объявление о подаче судебного иска против польского правительства сделала американская телекорпорация Discovery, владеющая данным СМИ.

В своем заявлении американцы обвинили Варшаву в "дискриминационной кампании" против их польского актива и в нарушении двустороннего договора об инвестициях между США и Польшей. "Мы уверены, что этот закон негативно повлияет на американские и европейские инвестиции в польскую экономику, и мы будем агрессивно защищать свои права" — даже один этот пассаж свидетельствует о решимости американцев бороться за вложенные средства.

Дело в том, что TVN и, самое главное, его новостной канал TVN24 давно являются для польского правительства и правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) костью в горле. Еще в 2006 году на этом ресурсе были обнародованы скрытые видеозаписи, свидетельствовавшие о попытке подкупа оппозиционных парламентариев деятелями ПиС, что привело к серьезному правительственному кризису. Критические материалы TVN в значительной степени влияли на исход выборов различного уровня и приводили к бойкоту канала со стороны политиков от провластной партии.

При этом игнорировать влияние канала на общественное мнение невозможно. Его вечерние новости — самая популярная информационная программа в Польше, опережая государственный канал TVP, полностью обслуживающий интересы правительства. Критической точкой стали президентские выборы прошлого года, когда власти прямо обвинили зарубежные державы во вмешательстве и объявили поход против "иностранного влияния в польских СМИ".

Результатом и стал скандальный lex TVN, сутью которого является ограничение иностранной собственности в телекомпаниях в размере не более 49 процентов акций. В принципе, ничего уникального или необычного в этом законе нет. Очень многие государства мира имеют гораздо более серьезные барьеры для иностранных собственников СМИ и особенно телевидения. Пионеры в этом — сами Соединенные Штаты, лимитировавшие долю акций в телекомпаниях для иностранцев 25 процентами (медиамагнат Руперт Мердок для обхода этой нормы вынужден был поменять свое австралийское гражданство на американское). С недавних пор похожие ограничения (в размере 20 процентов) для иностранных собственников СМИ введены и в России.

Таким образом, Польша всего лишь идет проторенным путем тех государств, которые защищают свою информационную безопасность. Но этот закон в случае его вступления в действие вынуждает крупного американского инвестора уже в сентябре сего года продать контрольный пакет акций TVN. А на бизнес-интересы американцев, как вы понимаете, в Европе (и тем более в Польше) обычно посягать не принято. Тем более что США ревностно следят за защитой своих инвестиций за рубежом и грозят суровыми карами тем, кто посягнет на них. Так, межпартийная группа американских сенаторов уже в довольно жесткой форме предупредила польское правительство о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае принятия закона.

Ну а раз заволновались американские законодатели, не могли их не поддержать и европейские чиновники. "Негативным сигналом" назвала принятие lex TVN в сейме еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова. Из ЕС звучат резкие заявления о том, что фактический запрет основного оппозиционного телеканала Польши является грубейшим нарушением свободы слова и независимости СМИ. Это же надо, а внесудебный запрет трех оппозиционных телеканалов Украины европейцы и американцы не только не осудили, но даже одобрили. Это ведь другое. И никакого же лицемерия, никаких двойных стандартов!

Однако, похоже, TVN так досадил польским властям, что они готовы на все ради продавливания скандального законопроекта. Когда голосование по нему провалилось, маршал сейма Эльжбета Витек в нарушение норм регламента провела повторное голосование, добившись минимального перевеса. Причем власти даже не остановились перед угрозой распада правящей коалиции — в знак протеста из нее вышли депутаты партии "Согласие", сотрудничавшие с ПиС на протяжении семи последних лет.

Таким образом, польские власти продавили закон в сейме, лишившись там стойкого большинства. При этом все понимают, что он будет заветирован в сенате, контролируемом оппозицией, а дальше это вето должна будет преодолеть нижняя палата, что может обернуться новыми затруднениями для власти. Неудивительно, что принятие lex TVN сеймом польские СМИ уже называют пирровой победой Ярослава Качиньского, председателя ПиС и фактического руководителя нынешней Польши.

Именно Качиньский является главным вдохновителем и организатором "крестового похода" против основного оппозиционного телеканала страны. Он направо и налево раздает интервью, обосновывая необходимость "защиты информационного пространства Польши" от тлетворного влияния извне. Причем он отверг компромиссную идею оппозиции: та предложила отменить ограничения по собственности в телекомпаниях не только для граждан Евросоюза (те не могут считаться иностранцами в самом ЕС), но и для граждан стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поскольку туда входят и США, это сняло бы проблему американских собственников TVN.

Но не для того Качиньский затевал всю эту возню, чтобы оставить в покое своего информационного противника. Поэтому он нашел чудесный довод для отказа от данного компромисса — необходимость обороняться от России. Как же без этого! Лидер ПиС напомнил, что давно ведутся (на самом деле велись до 2014 года) переговоры о вступлении нашей страны в ОЭСР. Сами понимаете, как же можно открывать польское медиапространство для россиян! Они ведь обязательно воспользуются этой брешью в польском законодательстве и скупят все тамошние СМИ. То есть польские власти и выдавливание американцев со своего рынка обосновывают русофобией.

"Польские СМИ должны быть польскими", — однозначно утверждает Качиньский. И ведь резонно же, американские СМИ должны быть американскими, российские — российскими, белорусские — белорусскими…

Подобное заявление звучит вполне обоснованно в устах лидера любой страны, которая открыто не вмешивается в информационную политику соседей.

Но Польша-то на протяжении многих лет официально содержит за счет своего бюджета оппозиционные медиаресурсы соседней Белоруссии (например, "Радио Рация" и телеканал "БелСат") и не видит в этом ничего предосудительного. Наоборот, в прошлом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий повсюду хвастался выделением дополнительных 50 миллионов злотых бюджетных средств на поддержку белорусской оппозиции и ее медиапроектов. Правда, это все называлось не вмешательством во внутренние дела соседнего государства, а протянутой "рукой помощи белорусскому народу". То есть белорусские СМИ все-таки не должны быть белорусскими, судя по этой логике. Варшаву вполне устраивает, если они будут польскими. И снова — никакого противоречия и двойных стандартов!

Защита своего информационного пространства от деструктивного иностранного вмешательства — это оправданная необходимость для любого государства. Но забавно наблюдать, как польское правительство под этим предлогом пытается избавиться от оппозиционного телеканала в своей стране, при этом занимаясь активным вмешательством в дела соседней. Это становится еще более курьезным в связи с тем, что американские собственники TVN24 на фоне всего этого шума оперативно оформили нидерландскую лицензию на вещание. А это значит, что даже в случае принятия спорного закона Варшаве будет сложно выдавить данный телеканал из эфира — ведь на СМИ Евросоюза ограничения не распространяются.

И все усилия партии Качиньского могут завершиться пшиком — ценой развала правящей коалиции и хороших отношений с Вашингтоном.

Вот уж действительно пиррова победа.

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