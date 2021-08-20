Форум "Армия-2021": делегации 97 стран и контракты на 7 млрд долларов

В подмосковном выставочном центре "Патриот", на аэродроме "Кубинка", на полигоне "Алабино" 22 августа открывается VII Международный военно-технический форум "Армия-2021". Дни "закрытой" работы специалистов – 22 – 25 августа. Для всех желающих предусмотрено свободное посещение стендов, площадок и полигонов 26 – 28 августа.

© photo: Sputnik / Konstantin Morozov Танк Т-90А на полигоне "Алабино". Показ техники в рамках форума "Армия-2021"

Руководители военных ведомств возглавят 34 из 97 иностранных делегаций. Для сравнения: в работе "Армии–2020" участвовали представители 92 иностранных государств, в том числе 18 официальных военных делегаций высокого уровня.

Свою продукцию военного и двойного назначения покажут около 1500 предприятий из 13 стран – всего более 20 тысяч образцов.

Мероприятия в формате "Армии-2021" состоятся также на 26 площадках в 14 регионах России и на российских военных базах в Абхазии, Армении, Южной Осетии, где будет задействовано более 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов.

Ключевые темы форума – боевая авиация, ВМФ, роботизированная армия (искусственный интеллект), военная медицина, военное строительство. Обширная демонстрационная программа на сухопутном, водном и авиационном полигонах позволит участникам форума подтвердить заявленные характеристики (боевые возможности) своих изделий в действии, любителям военной техники – получить удовольствие, а потенциальным заказчикам вооружений – по достоинству оценить новинки.

© photo: Sputnik / Konstantin Morozov Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на полигоне "Алабино". Форум "Армия-2021"

Форум считается уникальной площадкой для демонстрации высших научно-технических достижений – современных и перспективных образцов интеллектуального оружия и боевой техники. И открывает новые возможности международной интеграции в сфере военно-технического сотрудничества.

Страны ОДКБ

Стратегические союзники России – Беларусь и Казахстан – на форуме "Армия – 2021" традиционно активны и разворачивают в Подмосковье десятки стендов с высокотехнологичными образцами продукции военного и двойного назначения.

Могущество оборонно-промышленного комплекса Республики Беларусь демонстрируют:

Минский завод колесных тягачей, известный во всем мире платформами для мобильных комплексов ПВО и РВСН

"Агат" – производитель радиорелейных станций, мобильных узлов связи, автоматизированных командных пунктов, антитеррористических специальных средств

КБ "Дисплей" со своими "неубиваемыми" видеомониторами на ЖК-панелях и переносными ЭВМ для эксплуатации жестких условиях внешней среды

холдинг "Геоинформационные системы управления" поражает совершенством стационарных и подвижных автоматизированных систем управления для сухопутных войск, ВВС и ПВО, программных и технических средств АСУ, систем моделирования боевых действий, беспилотных авиационных комплексов;

достойно выглядит и АГАТ-СИСТЕМ, предприятие по производству программируемых, многоцелевых цифровых средств военной связи

558-му авиационному заводу по ремонту и модернизации самолетов Су-30, Су-27, Су-25, Су-22, МиГ-29, вертолетов Ми-24, Ми-8 нет равных в Восточной Европе

140-й завод по ремонту и модернизации танков способен на чудеса

предприятие ATE–Engineering известно производством автоматизированных средств диагностики ЗРК, РЛС, автоматизированных систем управления (АСУ) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Возможности ОПК Казахстана раскрывают:

компания "Казахстан инжиниринг", которая объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия, производящие продукцию двойного назначения, включая пограничные корабли и катера

811-й завод по производству БПЛА и ремонту автомобильной и гусеничной техники ВС

ведущий в Центральной Азии авиаремонтный завод № 405

"Тыныс" – производство узлов и агрегатов для авиационной техники и средств авиационной автоматики военных самолетов и вертолетов российской разработки;

завод имени Кирова, который выпускает более 100 наименований высокотехнологичной радиоэлектронной продукции, в том числе "военных компьютеров", программно-аппаратных комплексов "Стрелок" и системы контроля и управления доступом

высокотехнологичное предприятие Steel Manufacturing по производству стрелковых боеприпасов международных стандартов – до 30 млн патронов калибра 9 мм Luger, 9 мм Makarov в год

предприятие "Казахстан ASELSAN Инжиниринг" по выпуску современной электронно-оптической продукции и средств связи

Список белорусских и казахстанских предприятий ОПК неполный, участников форума "Армия – 2021" из этих союзных республик – гораздо больше.

Тенденции и особенности

Основной акцент форума "Армия–2021" – роботизированные комплексы вооружения для применения в воздухе, на суше и на море. Это общемировая тенденция, в обозримом будущем человек уйдет с переднего края боевых действий.

© photo: Sputnik / Konstantin Morozov Боевая машина поддержки танков (БМПТ-72) "Терминатор-2" на полигоне "Алабино". Показ техники в рамках форума "Армия-2021"

Становятся все более актуальными и новые арктические разработки – на выставке сформирована специализированная экспозиция с техникой для Заполярья: снегоболотоход "ТРЭКОЛ ВЕГА" (на шинах сверхнизкого давления), адаптированные для тундры зенитные ракетные комплексы "Тор-А" и "Панцирь-СА", армейские снегоходы А1 и ТТМ 1901-40 (с отапливаемой кабиной). Образцы новейших и перспективных вооружений и военной техники размещены на площадках и в павильонах центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка – общей площадью свыше 320 тысяч квадратных метров.

Любителям "безусловных монстров" на площадках форума впервые покажут три боевые машины на платформе "Армата" – танк Т-14, боевую машину пехоты Т-15 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16 (испытания образцов этой техники активно идут на полигоне в Кубинке). Специалистов и знатоков бронетехники также привлечет новейшая боевая машина десанта БМД-4М с цифровой системой управления огнем модуля "Бахча-У" и управляемыми ракетами "Аркан" – для уничтожения бронированных целей противника с закрытых позиций. Не менее интересен многоцелевой десантный бронетранспортер "Ракушка", способный ходить по любому бездорожью с двумя членами экипажа и 13 десантниками на борту.

В Подмосковье можно увидеть сразу несколько лучших в мире боевых, многоцелевых и военно-транспортных вертолетов – Ми-35М и Ми-35П "Феникс", экспортную версию ударного Ми-28НЭ, тяжелый Ми-26Т2В (новая машина значительно повысит мобильность подразделений). Боевую технику специалисты могут посмотреть, проверить в действии, и даже приобрести.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 августа заявил о намерении подписать на форуме 45 государственных контрактов на 500 млрд рублей. Речь идет о поставке российским войскам робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для сухопутных войск, танков Т-90М. Кроме того, будут подписаны контракты на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, закупку высокоточного оружия.

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