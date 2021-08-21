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Руины Биртвисской крепости

История грузинских богов войны и неравное биртвисское сражение

© CC BY-SA 3.0 / Wikipedia
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Летописец сообщает, что житие Грузии определялось мечом и лаконичным словом. А Александр Дюма и вовсе сравнивал грузин с богами войны

Грузия пережила столько войн, что смело можно сказать: ее история, действительно, написана кровью. Таким было сражение за Биртвисскую крепость, в котором (несмотря на то, что, на первый взгляд, оно носило локальный характер) читалась история всей страны.

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Регион Квемо Картли издавна имел огромное стратегическое значение. Этот край первым брал на себя удары врага, самоотверженным сопротивлением ослаблял его и тем самым давал остальным регионам Грузии возможность лучше подготовиться к сражениям.

Для иллюстрации этого можно привести множество примеров, но среди них особое место занимает сражение за Биртвиси, которое связано с последним – восьмым походом Темур Ленга на Грузию.

Взять Биртвисскую крепость Темур Ленг впервые попытался в 1400 году, во время шестого похода. Однако тогда биртвисцы врага отразили. Весной 1403 года он предпринял новый поход на Грузию. На сей раз подошел к стране со стороны Карси – через Лорэ вторгся в Картли и взял курс на Биртвиси.

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К тому времени  крепость охранял отряд из 180 человек под командованием опытного воина Луарсаба Торели. Сама крепость была расположена на плоходоступном месте. К ней вела единственная проходимая узкая пешеходная тропа. С другой стороны добраться до нее без лестницы, веревки и других подручных средств было нереально. Кроме того, ландшафт прилегающей к крепости территории не давал возможности передвигаться на лошадях.

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Луарсаб Торели дополнительно укрепил крепость, сделав ее еще менее доступной. Вместе с тем позаботился о запасах воды, продуктов питания и т.п,  Словом, подготовил крепость к продолжительной осаде.

8 июля 1403 года Темур Ленг подошел к Биртвиси. Самаркандский эмир не ожидал особого сопротивления и поход на крепость доверил шаху Малекси. Но при первой же атаке его отряд понес большие потери, и разгневанный Темур Ленг всеми силами включился в сражение.

Однако и это не принесло желаемого результата. Тогда, по приказу эмира, перед крепостными воротами за три дня была построена наблюдательная  вышка, откуда монголы контролировали все подходы к крепости и атаковали Биртвиси камнеметами.

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По сведениям летописца, Темур Ленг настолько озадачил делами своих командиров, что ни днем, ни ночью у них не было отдыха. Но шли дни, а результата не было. Монголы беспрерывно атаковали крепость, забрасывая ее стены огромными камнями, а двор - огненными стрелами, и время от времени предпринимали попытки сломать единственные ворота. Но тщетно. Сломить биртвисцев оказалось делом непростым.

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И все попытки монголов остались бы бесплодными, если бы не одно обстоятельство, которое и решило судьбу крепости.

С юга к крепости прилегала крутая, отвесная скала, которую грузины крепости оставили без внимания. Этим воспользовался некто Бегиджаг из лагеря монголов, которому удалось подняться по скале и проникнуть в крепость. Затем он поймал там козу, зарезал и, в знак подтверждения, доставил ее голову Темур Ленгу. Это вселило в эмира надежду на взятие крепости, и он с удесятиренными силами начал готовиться к атаке.

Монголы связали лестницу из 400 ступеней, отобрали 52 добровольцев, командование ими было поручено шаху Малеки. И началось ожидание удобного момента. Он настал скоро.

Три дня и три ночи враг не прекращал атаку камнеметами. Стены крепости от этого не очень страдали, однако камни с таким шумом падали в пропасть, что оглушали воинов. Грузины потеряли сон и покой. Ночью 12 августа 1403 года монголы остановили камнеметы.

Вокруг воцарилась тишина, и изнеможденные от шума и бессонных ночей грузины впали в глубокий сон. Враг этим воспользовался – монголы проникли в крепость, поднявшись на скалу.

Биртвисцы только тогда узнали, что противник проник в крепость, когда монгольские войны захотели открыть ворота. Завязалась беспощадная битва. Грузины бились самоотверженно, но монголы успели открыть ворота, и в крепость вошли основные силы войска Темур Ленга.

На рассвете Биртвисская крепость пала.

Месть победителей была страшной. Раненого Торели и чудом уцелевших его 30 воинов жестоко пытали. Но стона грузин враг так и не услышал…

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Не пощадили монголы ни детей, ни стариков – всех перебили безжалостно. Женщин же поделили между собой и сделали их своими рабынями. Жена Луарсаба Торели в качестве награды досталась правителю Ширвана, шейху Ибрагиму, отличившемуся в сражении. А Биртвисскую крепость Темур Ленг пожаловал одному из своих командиров Мухаммеду Турану и его воинам.

Таков трагический исход битвы за Биртвиси, в которой, с одной стороны, был азиатский правитель с бесчисленным войском, а с другой – брошенные на произвол судьбы 180 грузинских воинов, которые целый месяц героически сопротивлялись врагу.

Это был восьмой и последний поход Темур Ленга на Грузию. Грозный хромой Темур после Биртвиси сначала опустошил Западную Грузию, затем Тбилиси и его окрестности и через Карабах направился к Самарканду. Но с тех пор на грузинскую землю ни он, ни его рать не ступали ногой…

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История Грузии - все самое интересное (153)

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