История грузинских богов войны и неравное биртвисское сражение

Летописец сообщает, что житие Грузии определялось мечом и лаконичным словом. А Александр Дюма и вовсе сравнивал грузин с богами войны

Грузия пережила столько войн, что смело можно сказать: ее история, действительно, написана кровью. Таким было сражение за Биртвисскую крепость, в котором (несмотря на то, что, на первый взгляд, оно носило локальный характер) читалась история всей страны.

Регион Квемо Картли издавна имел огромное стратегическое значение. Этот край первым брал на себя удары врага, самоотверженным сопротивлением ослаблял его и тем самым давал остальным регионам Грузии возможность лучше подготовиться к сражениям.

Для иллюстрации этого можно привести множество примеров, но среди них особое место занимает сражение за Биртвиси, которое связано с последним – восьмым походом Темур Ленга на Грузию.

Взять Биртвисскую крепость Темур Ленг впервые попытался в 1400 году, во время шестого похода. Однако тогда биртвисцы врага отразили. Весной 1403 года он предпринял новый поход на Грузию. На сей раз подошел к стране со стороны Карси – через Лорэ вторгся в Картли и взял курс на Биртвиси.

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К тому времени крепость охранял отряд из 180 человек под командованием опытного воина Луарсаба Торели. Сама крепость была расположена на плоходоступном месте. К ней вела единственная проходимая узкая пешеходная тропа. С другой стороны добраться до нее без лестницы, веревки и других подручных средств было нереально. Кроме того, ландшафт прилегающей к крепости территории не давал возможности передвигаться на лошадях.

Луарсаб Торели дополнительно укрепил крепость, сделав ее еще менее доступной. Вместе с тем позаботился о запасах воды, продуктов питания и т.п, Словом, подготовил крепость к продолжительной осаде.

8 июля 1403 года Темур Ленг подошел к Биртвиси. Самаркандский эмир не ожидал особого сопротивления и поход на крепость доверил шаху Малекси. Но при первой же атаке его отряд понес большие потери, и разгневанный Темур Ленг всеми силами включился в сражение.

Однако и это не принесло желаемого результата. Тогда, по приказу эмира, перед крепостными воротами за три дня была построена наблюдательная вышка, откуда монголы контролировали все подходы к крепости и атаковали Биртвиси камнеметами.

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По сведениям летописца, Темур Ленг настолько озадачил делами своих командиров, что ни днем, ни ночью у них не было отдыха. Но шли дни, а результата не было. Монголы беспрерывно атаковали крепость, забрасывая ее стены огромными камнями, а двор - огненными стрелами, и время от времени предпринимали попытки сломать единственные ворота. Но тщетно. Сломить биртвисцев оказалось делом непростым.

И все попытки монголов остались бы бесплодными, если бы не одно обстоятельство, которое и решило судьбу крепости.

С юга к крепости прилегала крутая, отвесная скала, которую грузины крепости оставили без внимания. Этим воспользовался некто Бегиджаг из лагеря монголов, которому удалось подняться по скале и проникнуть в крепость. Затем он поймал там козу, зарезал и, в знак подтверждения, доставил ее голову Темур Ленгу. Это вселило в эмира надежду на взятие крепости, и он с удесятиренными силами начал готовиться к атаке.

Монголы связали лестницу из 400 ступеней, отобрали 52 добровольцев, командование ими было поручено шаху Малеки. И началось ожидание удобного момента. Он настал скоро.

Три дня и три ночи враг не прекращал атаку камнеметами. Стены крепости от этого не очень страдали, однако камни с таким шумом падали в пропасть, что оглушали воинов. Грузины потеряли сон и покой. Ночью 12 августа 1403 года монголы остановили камнеметы.

Вокруг воцарилась тишина, и изнеможденные от шума и бессонных ночей грузины впали в глубокий сон. Враг этим воспользовался – монголы проникли в крепость, поднявшись на скалу.

Биртвисцы только тогда узнали, что противник проник в крепость, когда монгольские войны захотели открыть ворота. Завязалась беспощадная битва. Грузины бились самоотверженно, но монголы успели открыть ворота, и в крепость вошли основные силы войска Темур Ленга.

На рассвете Биртвисская крепость пала.

Месть победителей была страшной. Раненого Торели и чудом уцелевших его 30 воинов жестоко пытали. Но стона грузин враг так и не услышал…

Не пощадили монголы ни детей, ни стариков – всех перебили безжалостно. Женщин же поделили между собой и сделали их своими рабынями. Жена Луарсаба Торели в качестве награды досталась правителю Ширвана, шейху Ибрагиму, отличившемуся в сражении. А Биртвисскую крепость Темур Ленг пожаловал одному из своих командиров Мухаммеду Турану и его воинам.

Таков трагический исход битвы за Биртвиси, в которой, с одной стороны, был азиатский правитель с бесчисленным войском, а с другой – брошенные на произвол судьбы 180 грузинских воинов, которые целый месяц героически сопротивлялись врагу.

Это был восьмой и последний поход Темур Ленга на Грузию. Грозный хромой Темур после Биртвиси сначала опустошил Западную Грузию, затем Тбилиси и его окрестности и через Карабах направился к Самарканду. Но с тех пор на грузинскую землю ни он, ни его рать не ступали ногой…

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