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МИД РФ

В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
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Главных дипломатов Армении и Азербайджана пригласил в Москву Владимир Путин для проведения консультаций

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Главы МИД России, Армении и Азербайджана начали в Москве переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

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Переговоры между Сергеем Лавровым, Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым будут касаться исключительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарных вопросов - обмена телами (убитых) и военнопленными.

В свою очередь, в администрации президента Франции заявили, что Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху в пятницу вечером или в субботу, сообщило агентство Франс Пресс.

© photo: Sputnik / Pavel Lvov
Главы МИД Армении и Азербайджана прилетели в Москву на консультации по Карабаху

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли на консультации в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, однако, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встречи Путина с главами внешнеполитических ведомств из Армении и Азербайджана пока не планируется.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)


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