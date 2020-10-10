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Трехсторонние переговоры Министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

photo : press-service of the Russian Foreign Ministry
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
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Sputnik Грузия
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После вступления в силу режима о прекращении огня Армения и Азербайджан начнут процесс обмена убитыми и пленными

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября, решение принято по итогам переговоров глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве, передает РИА Новости.

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Переговоры Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе длились более 10 часов. Они прошли в полностью закрытом формате, перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений. По итогам переговоров было принято совместное заявление.

"Стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, и телами погибших при посредничестве МККК", - сказал Лавров, добавив, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы отдельно.

Стороны также договорились о неизменности переговорного процесса. 

"Азербайджанская республика, республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования", - сказал Лавров, ссылаясь на совместное заявление сторон.

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© photo: Sputnik / Aleksey Nikolskiy
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
Теги:
Сергей Лавров, Россия, Карабахский конфликт, Азербайджан, Армения


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