Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики через 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня опять включили сирену

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Минобороны Армении и Минобороны Азербайджана обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе.

Накануне Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Решение было принято по итогам переговоров глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве, которые длились более 10 часов.

Так, в Баку заявили, что Тертер и Агдам на линии соприкосновения в Карабахе подвергается обстрелу со стороны ВС Армении.

В Ереване, в свою очередь, заявили, что азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку в направлении местности Караханбейли.

В то же время стороны опровергли обвинения в свой адрес в нарушении перемирия, назвав их ложью и провокацией.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в Степанакерте через 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня опять включили сирену. Она звучала всего около двух минут, после чего была выключена.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.