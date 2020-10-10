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Здание МИД Грузии

Грузия приветствует соглашение по прекращению огня в Карабахе

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/conflicts/20201010/249677203/Gruziya-privetstvuet-soglashenie-po-prekrascheniyu-ognya-v-Karabakhe.html

Накануне по итогам десятичасовых переговоров в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном и надеется на прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии.

"Грузия приветствует соглашение о прекращение огня между Арменией и Азербайджаном, и выражает надежду, что впоследствии путем переговоров будет достигнут прогресс в вопросе урегулирования конфликта и будет установлен крепкий мир, что будет способствовать укреплению безопасности и благополучию в регионе", – говорится в заявлении.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Нагорный Карабах, Мартакерт - разрушения после обстрела
© REUTERS / ARMENIAN FOREIGN MINISTRY
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Грузия, Азербайджан, Армения


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