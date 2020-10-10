Президент Грузии прокомментировала соглашение по перемирию в Нагорном Карабахе

Накануне по итогам десятичасовых переговоров в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мир и стабильность – единственное будущее для региона, так президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Я приветствую прекращение огня в Нагорном Карабахе и призываю стороны к возобновлению мирного диалога. Долгосрочный мир и стабильность – единственное приемлемое будущее для нашего региона", – написала Зурабишвили в соцсети Twitter.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.