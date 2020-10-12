Когда закончится война в Карабахе? Грузинский эксперт расставил все точки над i

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Объявленный режим перемирия между Арменией и Азербайджаном оказался недостаточным для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и для прекращения огня хотя бы на время, считает эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.

Перемирие под угрозой? Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле Карабаха>>

"Видимо, в деле продолжения войны вовлечены очень крупные игроки - это так и было изначально. Ведь это же не было противостоянием Армении и Азербайджана - это всего лишь то, что лежит на поверхности. А на самом деле это борьба крупных игроков, и в первую очередь, Турции - для того, чтобы она смогла исполнить свои политические задачи. И, естественно, для России тоже", - заявил Арешидзе.

Главная задача Турции - усилить свои позиции на Южном Кавказе и сократить влияние не только России, но и Запада, отметил эксперт.

"Чем дольше идет время, тем больше крупных игроков подключаются на разных уровнях в разной форме. Так что этот конфликт так скоро не завершится. До тех пор, пока не будет сформирован консолидированный подход крупных игроков, которые создают политическую погоду. Так что, к сожалению, пока все это будет продолжаться", - заявил Арешидзе.

Однако, как отмел эксперт, появилась определенная надежда, что этот конфликт не будет продолжатся вечно.

"Думаю, что скоро будет создан определенный формат, не только в контексте Минской группы, но и более широкий, к которому подключится Совет безопасности ООН, и европейцы в конце концов засуетятся серьезно и определенный результат должен настать", - сказал Арешидзе.

В то же время, как отметил эксперт, результата не будет, если Турция и Азербайджан не почувствуют победу.

"Они должны почувствовать победу, но это не значит, что они должны победить. У них должна быть возможность пропаганды - сказать, что достигли большого успеха. Победой будет, если они займут те участки, которые расположены вокруг Карабаха и которые оккупированы Арменией. Это может быть пять районов из семи - двух Армения ни в коем случае не уступит. Если они займут определенные участки, и они смогут сказать, что вот, мы начали процесс деоккупации Карабаха, это уже будет успехом. Это программа-минимум азербайджанской стороны и считайте, что это важная задача и для Турции", - отметил Арешидзе.

Карабахский конфликт

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.