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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: в Карабахе должны быть российские наблюдатели

photo: courtesu of Press service of the Russian Foreign Ministry
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (123)
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Sputnik Грузия
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Глава российской дипломатии считет, политическое урегулирование в Карабахе должно идти параллельно с воплощением договоренностей

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Москва считает, что в Нагорном Карабахе должны быть российские наблюдатели, но последнее слово - за сторонами конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в среду. 

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Он отметил, что политическое урегулирование в Карабахе должно идти параллельно с воплощением договоренностей.

"Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом", - сказал он в интервью российским журналистам

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
© video: Sputnik
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (123)
Теги:
Карабахский конфликт, Азербайджан, Армения, Сергей Лавров


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