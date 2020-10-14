Россия не согласна с позицией Турции по Нагорному Карабаху

Глава российской дипломатии подчеркнул, что действия Турции по Карабаху должны быть прозрачны, как это было в Сирии

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Российские власти не разделяют позицию Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду.

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Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия никогда не называла Турцию стратегическим партнером.

Он добавил, что действия Турции по Карабаху должны быть прозрачны, как это было в Сирии.

Обострение в Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.