Турция должна быть за столом переговоров по Карабаху – Алиев

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Турция уже постоянно включена в вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и должна присутствовать за столом переговоров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА Новости.

"Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем", — сказал он в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

По его словам, Баку понимает, что смена состава Минской группы предусматривает какие-то юридические процедуры, но без Турции конфликт не разрешится.

"Мы не хотим вдаваться в эти подробности. И поэтому я сказал: не имеет значения, де-юре или же де-факто — главное, чтобы Турция была за этим столом переговоров", — добавил азербайджанский президент.

Россия не согласна с позицией Турции по Нагорному Карабаху>>

Он также напомнил, что Москва и Анкара ведут постоянные консультации по урегулированию конфликта.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.