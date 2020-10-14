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Президент России Д.Медведев встретился с президентом Азербайджана И.Алиевым в Сочи

Турция должна быть за столом переговоров по Карабаху – Алиев

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (124)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/conflicts/20201014/249710215/Turtsiya-dolzhna-byt-za-stolom-peregovorov-po-Karabakhu--Aliev.html

По словам азербайджанского лидера, решать Нагорно-Карабахский конфликт должны страны, которые имеют выход в регион и влияние там

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Турция уже постоянно включена в вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и должна присутствовать за столом переговоров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА Новости.

Вид на город Анкара
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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"Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем", — сказал он в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

По его словам, Баку понимает, что смена состава Минской группы предусматривает какие-то юридические процедуры, но без Турции конфликт не разрешится.

"Мы не хотим вдаваться в эти подробности. И поэтому я сказал: не имеет значения, де-юре или же де-факто — главное, чтобы Турция была за этим столом переговоров", — добавил азербайджанский президент.

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Он также напомнил, что Москва и Анкара ведут постоянные консультации по урегулированию конфликта.

"Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин не раз встречались на протяжении многих лет, и этот вопрос на много лет на повестке Турции и России, и я об этом знаю как со слов президентов Турции, так и России. Турция присутствует и сейчас в еще большем масштабе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встречается с Лавровым, Хулуси Акар встречается с Шойгу, обсуждает по телефону, и кто может сказать, что Турции здесь нет. <...> Турция есть, и мы сделаем все зависящее от нас, чтобы Турция и потом присутствовала. <...> Это все должны понять", — подчеркнул Алиев.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

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photo: courtesu of Press service of the Russian Foreign Ministry
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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (124)
Теги:
Азербайджан, Ильхам Алиев, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Турция


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