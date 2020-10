Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, говорится на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы.

"Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", – добавляется в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.