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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (125)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/conflicts/20201014/249710843/Putin-i-Erdogan-obsudili-situatsiyu-v-Nagornom-Karabakhe.html

Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона, говорится на сайте Кремля

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, говорится на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президент России Д.Медведев встретился с президентом Азербайджана И.Алиевым в Сочи
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Турция должна быть за столом переговоров по Карабаху – Алиев

"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы.

"Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", – добавляется в сообщении.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: courtesu of Press service of the Russian Foreign Ministry
Лавров: в Карабахе должны быть российские наблюдатели

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (125)
Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин


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