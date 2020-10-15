Алиев ответил на заявления о сирийских наемниках в Карабахе

В азербайджанской армии 100 тысяч бойцов, поэтому Баку не нуждается в дополнительной боевой силе, заявил Алиев

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Ни одна страна не представила доказательств использования Азербайджаном наемников в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24.

Шойгу призвал Армению и Азербайджан к выполнению обязательств>>

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван заявил, что на стороне Азербайджана воюют сирийские наемники, которые перебрасываются из Турции. Баку и Анкара эти обвинения отрицают.

"У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли", – заявил Алиев в интервью телеканалу France 24.

Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным источника, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев. Именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.

Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке боевиков из САР в Нагорный Карабах. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях", и они в Карабах не поедут.

Сирийский лидер Башар Асад сообщал, что Турция якобы использует террористов из Сирии и других стран в непризнанном Карабахе. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

В конце сентября глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере Сирии в августе и перебросили первые группы в Азербайджан под видом турецких военных "для участия в учениях".

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Алиев после заявления Макрона потребовал от Парижа извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.

В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в Службе внешней разведки, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в Россию.