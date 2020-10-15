Алиев и Пашинян рассказали, как они оценивают результаты военных действий в Карабахе

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали интервью генеральному директору медиагруппы МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Президенты двух стран параллельно ответили на вопросы Sputnik по ситуации в Нагорном Карабахе. На вопрос о том, как они оценивают результаты военных действий в регионе, Пашинян и Алиев воздержались от точного ответа, каковы были потери сторон и количество пленных.

"Очень много жертв с обоих сторон. Ситуацию я могу оценивать как довольно-таки сложную. Многие эксперты говорят это беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке, потому что тут задействованы все виды вооружений: танки, беспилотники, самолеты, вертолеты, бронетехника, артиллерия. Очень много солдат и войск вовлечены в эти военные действия. На данный момент армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону, и фактически мы можем сказать, что планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах провалились", – заявил Пашинян в ходе параллельного интервью Sputnik.

"По нашим данным потери армянской стороны намного выше, чем наши потери. Мы о своих потерях среди военнослужащих будем объявлять по истечению горячей фазы конфликта. Что касается результатов боевых действий, то они очень успешны для азербайджанской армии. Нам удалось прорвать глубокоэшелонированную оборону противника. На сегодняшний день от оккупации освобождены десятки населенных пунктов. Мы продолжаем успешную операцию по восстановлению территориальной целостности своей страны", – сказал Алиев в ходе параллельного интервью Sputnik.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.