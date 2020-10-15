Пашинян и Алиев прокомментировали сообщения об иностранных наемниках в Карабахе

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев дали интервью генеральному директору медиагруппы МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Алиев ответил на заявления о сирийских наемниках в Карабахе>>

Президенты двух стран параллельно ответили на вопросы Sputnik по ситуации в Нагорном Карабахе. На вопрос о том, как они относятся к сообщениям об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Азербайджана, Алиев заверил, что Баку справляется своими силами, а Пашинян заявил о наличии доказательств обратного.

Ответ Алиева

"Необходимости в каком-то иностранном военном участии в Азербайджане нет. Наша армия состоит из более ста тысяч бойцов, и при необходимости, при мобилизации эта цифра может быть увеличена в несколько раз. Сегодня те вооруженные формирования, которые мы имеем, полностью способны выполнить любую поставленную задачу. Потенциал азербайджанской армии давно известен, это не секрет ни для кого. Поэтому необходимости в дополнительных военных силах у нас нет", – сказал Алиев в ходе параллельного интервью Sputnik.

По его словам, Азербайджан всегда был последовательным борцом с международным терроризмом и никогда не допустит, чтобы на территории страны свили гнезда какие-то террористические организации, а тем более, чтобы они предоставляли угрозы для нашего народа и для наших соседей.

"Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не представил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет", – добавил азербайджанский лидер.

Ответ Пашиняна

"Конечно, есть конкретные доказательства, что боевики и террористы из Сирии участвуют в войне против Нагорного Карабаха, и эти видеодоказательства уже опубликованы в соцсетях и СМИ. Очевидно, что Турция – главный спонсор этой войны. Турция нанимала и перебросила боевиков и террористов в зону конфликта, и по решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну против Нагорного Карабаха", – заявил Пашинян в ходе параллельного интервью Sputnik.

По его словам, было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку неспособна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха, поэтому Турция решила вовлечь террористов. Участие в конфликте Турции и боевиков уже доказано во всем мире, потому что об этом пишут многие зарубежные СМИ, отметил армянский лидер.

"Это показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе. Это уже вышло за рамки конфликта Нагорного Карабаха в его локальном смысле. Это уже полномасштабный региональный конфликт, который затрагивает конкретные интересы региональных стран, и я думаю, что особенно в России должны быть очень внимательны к этому факту", – добавил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.