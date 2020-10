Глава МИД России призвал перестать нагнетать ситуацию вокруг Карабаха

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить нагнетать конфронтационную риторику и остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В понедельник российский дипломат провел переговоры с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Лавров отметил, что проинформировал коллег из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию в Карабахе и какие шаги предпринимает в этом направлении.

Следующий абсолютно необходимый шаг – это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам, заявил дипломат.

"Это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов РФ, США и Франции как глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября, это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября, пытаясь вновь остановить кровопролитие", - подчеркнул министр.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.