16:45 19 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7728
  • 100 RUB4.1220
  • USD3.2186
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИД России призвал перестать нагнетать ситуацию вокруг Карабаха

Пресс-служба МИД РФ
Конфликты
Получить короткую ссылку
Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (142)
41 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0f/249713249.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/conflicts/20201019/249746492/Glava-MID-Rossii-prizval-perestat-nagnetat-situatsiyu-vokrug-Karabakha.html

Лавров проинформировал коллег из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию в Карабахе

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить нагнетать конфронтационную риторику и остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Почему Лавров пообещал прекратить общение с европейскими лидерами>>

В понедельник российский дипломат провел переговоры с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Лавров отметил, что проинформировал коллег из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию в Карабахе и какие шаги предпринимает в этом направлении.

"Убеждены, что сейчас самое главное, и, наверное, это не требует больших усилий, – немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Следующий абсолютно необходимый шаг – это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам, заявил дипломат.

"Это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов РФ, США и Франции как глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября, это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября, пытаясь вновь остановить кровопролитие", - подчеркнул министр.

Карбахский конфликт

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: courtesu of Press service of the Russian Foreign Ministry
Лавров: в Карабахе должны быть российские наблюдатели

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.

Договоренность соблюдается не в полной мере: Лавров о ситуации в Карабахе
video: Sputnik/RUPTLY/МИД РФ/Минобороны Азербайджана, Минобороны Армении
"Договоренность соблюдается не в полной мере": Лавров о ситуации в Карабахе

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (142)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Jumping spider (Salticidae) румынского фотографа Andrei Nica из категории Images of Distinction конкурса Nikon Small World 2020
Победители конкурса Nikon Small World Photomicrography Competition - фото
Грузинка Мариам Бондаренко покорила жюри «Ты супер!» и прошла в следующий тур
Мариам Бондаренко из Грузии покорила жюри "Ты супер!" и прошла в следующий тур
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться