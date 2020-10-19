Глава МИД России призвал перестать нагнетать ситуацию вокруг Карабаха

Лавров проинформировал коллег из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию в Карабахе

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить нагнетать конфронтационную риторику и остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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В понедельник российский дипломат провел переговоры с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Лавров отметил, что проинформировал коллег из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию в Карабахе и какие шаги предпринимает в этом направлении.

"Убеждены, что сейчас самое главное, и, наверное, это не требует больших усилий, – немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Следующий абсолютно необходимый шаг – это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам, заявил дипломат.

"Это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов РФ, США и Франции как глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября, это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября, пытаясь вновь остановить кровопролитие", - подчеркнул министр.

Карбахский конфликт

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.

photo: courtesu of Press service of the Russian Foreign Ministry Лавров: в Карабахе должны быть российские наблюдатели

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.