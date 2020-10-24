Алиев рассказал, в каком случае Азербайджан прекратит боевые действия в Карабахе

Азербайджанский лидер заявил, что в будущем видит Карабах как "процветающую и безопасную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в гармонии, мире и достойных условиях"

ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Азербайджан готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, как только прекратит огонь армянская сторона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы готовы прекратить (боевые действия – ред.) сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать", – сказал глава государства.

По его словам, Армения должна признать принципы урегулирования конфликта, определенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, Францией и США, – которые, как утверждает Алиев, Азербайджан, уже принял. Президент заверил, что после этого Баку вернется за стол переговоров.

"Думаю, что пришло время добиться политического урегулирования", – сказал президент, отметив, что статус-кво и старая линия соприкосновения более не существуют, появилась новая реальность.

Алиев добавил, что боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября начал не Азербайджан, а Армения. Он назвал военный ответ Баку соразмерным и заявил, что его страна освобождала и будет освобождать "территории, которые на международном уровне признаются (территориями – ред.) Азербайджана".

"Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли", – сказал президент.

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Отвечая на вопрос, не боится ли он, что вмешательство Турции и прибытие через нее в Карабах боевиков из Сирии может превратить локальный конфликт в региональный, Алиев заверил, что Турция не вовлечена в боевые действия и на территории Азербайджана "нет ни одного иностранного бойца".

"Действительно, в первые часы армянского наступления президент Турции (Реджеп Эрдоган – ред.) выразил четкую политическую поддержку в нашу пользу. Но он призывает только к неукоснительному соблюдению четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют от Армении уйти с азербайджанских территорий, которые она занимает", – сказал глава государства.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.