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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил о возможном начале новой операции в Сирии

© photo: Sputnik / Alexey Drujinin
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Темы:
Ситуация в Сирии (127)
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Последняя турецкая операция, которая началась в октябре 2019 года, обострила конфликт в Сирии, однако благодаря усилиям российской стороны ситуация была урегулирована

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Вооруженные силы Турции могут провести новую операцию в Сирии, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости
© photo: Sputnik / РИА Новости
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"Угрозы со стороны Сирии по отношению к нашей стране продолжаются. Недавно были обезврежены террористы, которые готовили теракты на нашей территории. Очевидно, что США пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий, предвестник новых трагедий. Если террористы не отойдут от наших границ, мы перейдем к действиям", – сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие ВС в состоянии "очистить Сирию от всех террористических организаций".

Турция провела в Сирии в 2016-2019 годах три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".

Операция "Щит Евфрата" началась в августе 2016 года против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Тогда армия Турции с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.

Операция "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне началась 20 января 2018 года. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
AFP / ADEM ALTAN
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Операция "Источник мира" против курдских отрядов началась в октябре 2019 года, обострив конфликт в Сирии, который длится свыше восьми лет. США и Турция 17 октября того же года заявили, что договорились о приостановке военной операции на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

Темы:
Ситуация в Сирии (127)
Теги:
Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган


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