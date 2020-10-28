Эрдоган заявил о возможном начале новой операции в Сирии

Последняя турецкая операция, которая началась в октябре 2019 года, обострила конфликт в Сирии, однако благодаря усилиям российской стороны ситуация была урегулирована

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Вооруженные силы Турции могут провести новую операцию в Сирии, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

"Угрозы со стороны Сирии по отношению к нашей стране продолжаются. Недавно были обезврежены террористы, которые готовили теракты на нашей территории. Очевидно, что США пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий, предвестник новых трагедий. Если террористы не отойдут от наших границ, мы перейдем к действиям", – сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие ВС в состоянии "очистить Сирию от всех террористических организаций".

Турция провела в Сирии в 2016-2019 годах три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".

Операция "Щит Евфрата" началась в августе 2016 года против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Тогда армия Турции с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.

Операция "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне началась 20 января 2018 года. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.

Операция "Источник мира" против курдских отрядов началась в октябре 2019 года, обострив конфликт в Сирии, который длится свыше восьми лет. США и Турция 17 октября того же года заявили, что договорились о приостановке военной операции на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.