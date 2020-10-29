Главы МИД Армении и Франции выступили за перемирие в Карабахе

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Главные дипломаты Армении и Франции Зограб Мнацаканян и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в Карабахе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского МИД.

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Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформировали, что 24 октября встретились в Вашингтоне с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также участвовали в их встрече с заместителем госсекретаря США, заявив, что посредники и главы МИД договорились снова встретиться в Женеве 29 октября.

"Мнацаканян и Ле Дриан подчеркнули необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня и установлении стабильного перемирия, обеспечиваемого механизмами верификации. Министры иностранных дел также обменялись мнениями по поводу договоренности о проведении встречи в Женеве", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, Мнацаканян сообщил коллеге, что Азербайджан "в одностороннем порядке отказываясь от трех договоренностей о прекращении огня, достигнутых при прямом посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по мирному населению Арцаха из запрещенного оружия".

"Мнацаканян заявил, что подобной позицией Азербайджан пытается свести на нет усилия стран-сопредседателей по установлению стабильного режима прекращения огня, что безоговорочно поощряется Турцией", - говорится в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 мск (8:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.