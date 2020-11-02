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Штаб-квартира Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Ереван через ЕСПЧ требует от Баку информации об армянских военнопленных

© AFP / FREDERICK FLORIN
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (158)
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Ереван попросил Европейский суд применить следующие промежуточные меры в отношении правительства Азербайджана

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Армянские власти представили в Европейский суд по правам человека дополнительные доказательства грубых нарушений прав человека со стороны азербайджанских сил, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу представительства страны в Европейском суде.

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Ранее Ереван выразил готовность соблюдать соглашение о гуманитарном перемирии, достигнутое сторонами в октябре, чтобы обменять пленных и тела погибших.

Служащий сил обороны Карабаха, этнический армянин, идет по траншее к огневой позиции. Нагорный Карабах
© AP Photo / STRINGER
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Учитывая, что жизни военнопленных угрожает опасность, правительство попросило Европейский суд применить следующие промежуточные меры в отношении Азербайджана:

1. Согласно Конвенции, а также Третьей и Четвертой Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, а также всем применительным правилам международного гуманитарного права, отказаться от:

  • Унижений, пыток, смертной казни, а также других видов запрещенного поведения в отношении попавших к ним военнопленных и гражданский лиц.
  • Надругательства над телами погибших армянских солдат.

2. Представить данные о числе военнопленных, их именах, а также подробности о состоянии их здоровья.

В начале октября ЕСПЧ получил от правительства Армении запрос на принятие в отношении Турции промежуточных мер в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Армения обратилась в суд на основании сведений о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии и Ливии. Суд подтвердил решение от 29 сентября о применении промежуточных мер и призвал все страны, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, в том числе и Турцию, воздерживаться от нарушения прав гражданского населения, предусмотренных Европейской конвенцией.

Бои в Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию, и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 по местному времени 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (158)


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