Алиев исключил возможность новых переговоров с Пашиняном по Карабаху

Тем не менее, азербайджанский лидер считает правильным форматом переговоры двух стран на уровне министров иностранных дел

ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит смысла садиться за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, это (переговоры с Пашиняном – ред.) абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч", – сказал Алиев в интервью агентству EFE, которое опубликовано на официальном сайте главы государства.

По словам президента, армянский премьер после прихода к власти говорил о готовности к работе по решению карабахского конфликта, но затем, как утверждает Алиев, "сделал все возможное для нарушения переговорного процесса" своими заявлениями. В качестве примера глава Азербайджана привел предложение Пашиняна включить в переговоры представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, контролирующей спорные территории.

"Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним", – подчеркнул Алиев.

Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел двух стран.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию, и в ряде мест - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.