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Президент РФ Владимир Путин

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (160)
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Sputnik Грузия
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Баку и Ереван обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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"Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. 

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© photo: Sputnik / Evegniy Pakhomov
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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 мск (8:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

 

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (160)


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