"Начинается новая эра" – президент Грузии сделала заявление по Карабаху

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. На Кавказе начинается новый этап сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном, так президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала известие о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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Накануне главы Азербайджана, Армении и России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

"На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы! Вместе мы начинаем новый этап сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном", - написала Саломе Зурабишвили в своем микроблоге Twitter

Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Граждане Армении в считанные минуты отреагировали на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и потере территорий. Акция протеста прошла у правительства. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжались до сих пор.

Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.