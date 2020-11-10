Нагорный Карабах и новые реалии на Южном Кавказе: взгляд из Грузии

Как на это отреагировали в соседней Грузии, которая все это время фактически находилась между двух огней, читайте в материале Sputnik Грузия.

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Накануне главы Азербайджана, Армении и России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Жители Армении восприняли это как поражение, начав массовые протесты и беспорядки, в Азербайджане же напротив - всеобщее ликование.

Новая эра

Достигнутое между Азербайджаном и Арменией перемирие не оставили в Грузии без внимания. Первое заявление сделала президент страны Саломе Зурабишвили, которая назвала договоренность о перемирии началом новой эры между соседними странами.

"На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы! Вместе мы начинаем новый этап сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном", - написала Саломе Зурабишвили в своем микроблоге Twitter.

Заявление распространило и внешнеполитическое ведомство Грузии.

"Грузия поддерживает диалог между двумя сторонами. При этом выражает готовность вместе с международным сообществом способствовать осуществлению мирного процесса. Уверены, что активные усилия международного сообщества и задействование многосторонних международных механизмов приведут к достижению долгосрочного мира, который откроет новые возможности для региона в целом", - говорится в заявлении МИД Грузии.

Победа или капитуляция

Подписанное соглашение о перемирии остановит войну в Нагорном Карабахе, но, с другой стороны, в Армении люди расценили это как поражение и капитуляцию, заявил политолог Васо Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

"Ситуация, которую мы получили сегодня исходя из этого соглашения, можно оценить на данном этапе как победу президента Алиева. Потому что Алиев повел себя очень умно - он установил очень хорошие личные контакты с президентом Путиным. Кроме того, мы знаем, что Турция поддерживает Азербайджан по принципу "один народ, два государства". Соответственно, на данный момент Азербайджан ликует", - сказал Капанадзе.

Между тем, политолог считает, что расположение российских миротворцев в Нагорном Карабахе на Грузию прямым образом не повлияет.

"Хотя этот фактор придется учитывать грузинским политикам, дипломатам, политологам и всей общественности, которая заинтересована в стабильности в нашем регионе. А так посмотрим - время покажет, к чему все это приведет. Мы все надеемся, что удастся сохранить мир на территории Нагорного Карабаха и в регионе в целом", - сказал Капанадзе.

Цена мира

Историк и грузинский политик Давид Бердзенишвили считает, что Пашинян освободил Армению от карабахского бремени. Связанная с Карабахом Армения была обречена, отмечает Бердзенишвили.

"Никол Пашинян волей-неволей, по большей части, освободил Армению от карабахского бремени… Многие годы понадобятся армянам, чтобы осознать это… В Армении много людей, которые ориентируются на прошлое. Пашинян - самый крутой армянин. Связанная Карабахом Армения была обречена", - пишет Бердзенишвили на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению политика, сейчас уже не имеет существенного значения, сможет ли Пашинян сохранить власть.

"Он посмотрел правде в глаза, боролся и, как ожидалось, проиграл. В отличие от Тер-Петросяна, он посмел и поступил адекватно. Степанакерт, Лачинский коридор пока что остаются под контролем Армении/России. А Тер-Петросян не смог и власть удержать, и Армения потеряла более двух десятилетий. На мой взгляд, это правда", - пишет Бердзенишвили.

Граждане Армении в считанные минуты отреагировали на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий. Акция протеста прошла у правительства. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы.

Новый расклад

Эксперт и бывший советник президента Грузии по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе считает, что после вчерашнего соглашения в регионе получилась новая картина.

"Азербайджан вернул несколько регионов, что для Алиева огромный плюс. Есть разговоры о том, что вернет еще больше, поскольку в соглашении расписано, что должно быть передано Азербайджану к декабрю", - считает Пхаладзе.

Что касается Армении, то Пхаладзе предполагает, что произойдет смена власти и там придет команда, которая будет больше считаться с мнением Кремля.

"Допущенные Пашиняном ошибки привели к возобновлению вооруженного конфликта. Политическая карьера Пашиняна завершена, могу заявить об этом с полной ответственностью", - отметил он.

Фактор России

Эксперт по вопросам Кавказа считает, что несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, ситуация в регионе остается сложной.

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"Сейчас получается, что во всех трех республиках Южного Кавказа у России есть опоры. Но с другой стороны есть какие-то шероховатости. Армянское общество резко отрицательно настроено к политике России на данном этапе. В будущем Россия постарается реабилитировать себя, сохранив для армян и Армении хотя бы часть Карабаха, в том числе и Лачинский коридор", - сказал Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

Между тем, политолог уверен, что это определенный успех политики России на Южном Кавказе.

"Россия смогла в принципе нивелировать роль Минской группы, исходя из этого – роль Франции и США в решении вопроса Карабаха, и сама стала доминантам в этом вопросе. С другой стороны, она получила головную боль в виде Турции, которая обязательно будет участвовать в миротворческом процессе и будет создавать на территории Азербайджана свою военную базу. По крайней мере такие планы существуют", - сказал Арешидзе.

Исходя из этого, эксперт считает, что всем трем странам региона придется перестраиваться под новые геополитические вызовы, которые создаются на наших глазах.

"Во время таких геополитических тектонических волнений страна, политическая элита должна быть консолидирована на внешнюю политику и должны создаваться новые форматы отношений с нашими соседями. Сейчас не время внутренних разборок, ничего это нам не принесет… Наша политическая элита должна одуматься. Я специально произношу слово одуматься. Пора создавать новые форматы в отношении с соседями, с Россией, с Западом и т.д. А какие должны быть эти новые форматы, сейчас пока рано говорить. Но подчеркиваю, они должны быть новыми", - заключил Арешидзе.