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Нагорный Карабах - разрушения в ходе боевых действий, Мартакерт

Азербайджан назвал число погибших жителей за время войны в Карабахе

© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (186)
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Sputnik Грузия
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Согласно официальным данным, более 400 мирных жителей Азербайджана получили ранения во время войны

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Во время боевых действий в Карабахе погибли 94 мирных жителя Азербайджана, 414 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

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Ожесточенные бои в Нагорном Карабахе длились более 40 дней. Потери среди мирных жителей есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

"Число погибших мирных жителей – 94, число раненых мирных жителей – 414. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 3 410, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, – 512, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 120", – сообщает пресс-служба ведомства.

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

Премьер-министр Никол Пашинян перед началом церемонии награждения в честь Дня Независимости Армении (21 сентября 2020). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1 960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Как заявлял в свою очередь Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.

 

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (186)


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