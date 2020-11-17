Армения и Азербайджан обменялись телами двухсот погибших

За время вооруженного конфликта в Карабахе погибли несколько тысяч человек, жертвы есть и среди мирного населения

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами погибших в присутствии российских миротворцев и представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает РИА Новости со ссылкой на президента МККК Петера Маурера.

"Готов ответить за свои ошибки" – Пашинян взял на себя ответственность за Карабах>>

Ожесточенные бои на территории непризнанного Нагорного Карабаха велись на протяжении 43 дней. За время конфликта погибли несколько тысяч военнослужащих, жертвы есть и среди мирного населения.

"Я рад сообщить, что с присутствием российских миротворцев и МККК стороны начали извлекать тела и обменивать их. По моей последней информации, (стороны) уже обменялись 200 телами. Мы продолжим прилагать усилия", – сказал он.

Маурер также отметил, что приоритетами деятельности МККК в регионе являются помощь перемещенному населению, поиски тел погибших, а также посещение пленных с целью подготовки к возможным переговорам и осуществлению обмена.

Отдельно он выразил признательность российским миротворческим силам, так как между МККК и миротворцами "установлен очень тесный контакт в целях сотрудничества для обеспечения безопасности".

Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщает, что во вторник из Ульяновска в Карабах началась переброска военнослужащих, специальной техники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа.

Саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, а также обеспечивать подготовку путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнять другие поставленные задачи.

Война в Карабахе

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1 960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Как заявлял в свою очередь Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.