Алиев назначил 10 ноября Днем победы в Азербайджане

В Азербайджане также будут отмечать День памяти героев, погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал два распоряжения, согласно которым назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября – Днем победы в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

Алиев выступил за нормализацию отношений с Арменией>>

Обе даты будут отмечаться в стране ежегодно.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.

Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.