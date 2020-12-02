"Всех на всех" - Ереван предложил вариант обмена пленными в Карабахе

В Ереване обсудили вопросы, связанные с обменом пленными, розыском пропавших без вести и обнаружением тел погибших

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Армянская сторона предлагает принцип "всех на всех" при обмене пленными в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на офиса вице-премьера Армении Тигран Авиняна.

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В среду Авинян провел встречу с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным.

"Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип "всех на всех". Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому если у одной из сторон окажутся новые пленные, они должны быть возвращены немедленно и без всяких предусловий", - говорится в сообщении офиса армянского вице-премьера.

В свою очередь, российский дипломат отметил, что проблема пленных, без вести пропавших и вопрос возвращения тел погибших находятся в центре внимания высшего руководства России. Копыркин подчеркнул, что Москва придает особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы