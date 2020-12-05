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Развертывание российскими военными полевого госпиталя в Степанакерте

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех"

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (220)
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По словам армянского премьера, речь идет как о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Карабахе, так и тех, кто попал в плен до этого

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Обмен военнопленными между Баку и Ереваном по принципу "всех на всех" уже согласован, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет РИА Новости.

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"Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех", – сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Он подчеркнул, что речь идет как о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Карабахе, так и тех, кто попал в плен до этого. По его словам, теперь необходимо разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем.

Еще одной важной проблемой, как отметил армянский премьер, является поиск без вести пропавших. Он сообщил, что с 9 ноября из зоны конфликта вывезены более 600 тел погибших военнослужащих, 500 тел находятся на этапе опознания.

"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников... Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", – заявил Пашинян.

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video: Russian Defense Ministry
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В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (220)
Теги:
Азербайджан, Армения, Карабахский конфликт


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