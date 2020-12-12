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Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк в Карабахе

Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

photo : Sputnik
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (227)
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Ранее армянская сторона сообщила о новом наступлении Азербайджана на Нагорный Карабах

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В Минобороны России заявили, что режим прекращения огня впервые нарушен в Карабахе с момента завершения конфликта.

"11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", — говорится на сайте оборонного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили о наступлении Азербайджана в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Нагорного Карабаха.

Репетиция военного парада в Баку
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensy
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Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (227)
Теги:
Минобороны РФ, Азербайджан, Армения, Карабахский конфликт


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